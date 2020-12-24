Милиция - о протестах, жестких и жестоких задержаниях и почему дубинкой нельзя нанести серьезных травм

Источник материала: Tut.by

Во время протестов 9−10 августа, например, в Пинске пострадали 70 сотрудников МВД, говорят в милиции. О том, что происходило в городе в ту ночь, чем жесткие задержания отличаются от жестоких и почему дубинкой нельзя нанести серьезных травм, в эфире «Беларусь 1» рассказал начальник ГОВД Пинска Дмитрий Коровяковский.



Фото: Медиа-Полесье

Эпицентром столкновений протестующих с силовиками тогда стала площадка возле Пинского горисполкома. Анонимный сотрудник местного ГОВД рассказывает на камеру, как развивались события:

— Поступает информация в радиоэфир о том, что толпа около 500 человек с площади Ленина начала движение к зданию Пинского горисполкома. Мы на это отреагировали, сразу же выдвинулись к зданию Пинского горисполкома и организовали заслон. Шеренги сотрудников милиции со щитами, шлемами и палками резиновыми выстроились, чтобы не дать людям, которые радикально настроены, проникнуть в здание горисполкома и помешать проведению выборов.



Дмитрий Коровяковский

К протестующим несколько раз выходил начальник Пинского ГОВД Дмитрий Коровяковский. Он просил людей держать дистанцию 15 метров до оцепления, чтобы не провоцировать милиционеров на применение спецсредств.

— Начались серьезные провокации: подходила молодежь пьяная, брались за щиты, пытались их вырвать, — говорит Коровяковский. — В затемненном сквере, который находился прямо между двумя этими флангами, собралась группа молодежи, которая брала строительный мусор и начала бросать в сотрудников. Команда, которая была дана заранее: если будут провокации, надо людей вытеснить. Мы не можем ловить камни и стоять на месте. Началось медленное вытеснение. То есть цепочка идет шаг за шагом медленно, обозначая себя, не разрывая строй на протестующих. Из этого сквера этих пару десятков человек были вытеснены.

Видео: УВД Брестского облисполкома

В результате столкновений пострадало около 70 сотрудников МВД. Некоторые получили тяжкие телесные повреждения: сотрясения мозга, переломы, травмы позвоночника.

— Люди путают, что такое жесткое и что такое жестокое [задержание или обращение]. Жестокое — это когда человек уже обездвижен, на нем наручники, он сидит в транспортном средстве либо находится в здании ОВД и к нему применяется сила. Это недопустимо. Это превышение пределов наших полномочий. Но когда люди идут в течение трех дней с палками, камнями, выходят каждый вечер и день на улицы и этими улюлюкающими толпами ходят и громят город — ну, наверное, в этот момент разрешено применение силы. Это называется жесткое задержание. Лидеров, на которых нас выводила разведка, мы задерживали жестко. Потому что мы знали, на что эти люди способны. Те, кто пытался их отбить, получали, конечно же, по мягким тканям резиновой палкой. Без этого невозможно. Она довольно-таки эластичная, мягкая и при применении ее по телу не наносит серьезным травм. Это синяки, ушибы, но не более того, — объясняет Дмитрий Коровяковский.

Ущерб от беспорядков в центре Пинска оценили в 23 тысячи рублей. 15 активным участникам предъявили обвинение. Большая часть из них не признает вину и не сотрудничает со следствием.

Версия очевидцев

Напомним, ранее очевидцы пинских столкновений рассказывали о том, как развивались события 9−10 августа. По их словам, люди подошли к горисполкому около 22.00.

К ним вышел милиционер с мегафоном и предложил выдвинуть от толпы 5 делегатов, которые смогут пообщаться с руководством города. С милицией договорились так: протестующие держатся на дистанции от оцепления, в толпе нет пьяных провокаторов — и более-менее мирно протестуют, а ОМОН при соблюдении всех условий никого не трогает.

Около 00.40 за спинами протестующих появилась еще одна цепь ОМОНа со щитами — людей окружили. Протестующие решили, что их обманули и, оказывается, просто выжидали, пока приедет подкрепление, вырвались из «кольца» — и вытеснили ОМОН в сторону сквера.

Далее, рассказывали местные, начался погром: на улице Ленина пинчане разобрали скамейки, ограждения клумб, вырвали урны, подобрали все, что можно было, на ближайшей стройке — и пошли на милицию. ОМОН оттеснили обратно к исполкому — и разошлись.

На следующий день в Пинске силовики задержали корреспондента «Медиа-Полесья»

Евгения Николаевича. На свободу он вышел 7 дней спустя. Вот как он описал то, что с ним происходило :

— 10-го числа я пришел снимать. Там стояли милиционеры. Подошел, сфотографировал их. Потом позвонили, сообщили, что едет ОМОН. Я прошелся по улице пару метров, увидел, что они бегут. Начал бежать от них в сторону горисполкома с левой стороны. Оттуда уже бегут милиционеры со щитами. Я поднял руки. С бейджиком стоял. Приняли. Закрутили. Повели в горисполком. Кинули на землю. Я кричал: «Журналист!». Там два раза ударили головой об пол, потом рукой немного ударили. Завели в туалет. Головой об стену, ноги на ширине плеч. Постоял так полчаса. Потом посадили на стул, остановили кровь. Еще посидел полчаса. Потом закинули в автозак. Там вроде как водитель ударил два раза рукой. Потом завезли в ГОВД. Завели в тир. Уже с одной стороны лежало человек тридцать. Во второй стороне я был первый. Лицом в пол, с наручниками на руках я пролежал часа три. Нас подняли. Оказалось, что охраняли спецназовцы с автоматами в полном обмундировании. Сидели часов до трех ночи. Начали отпускать. Отпустили. Их ни за что поймали. Меня, моего друга, еще одного мужика оставили, потому что нас видели 9-го числа. Из 70 человек по сути задержали только троих.