ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Коррозия и разрушение фундамента. Чиновники объяснили, почему снесли копию Эйфелевой башни

24.12.2020 12:33 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В ноябре в Минске стало одной неформальной достопримечательностью меньше. В микрорайоне Восток спилили уменьшенную копию Эйфелевой башни. Металлическая конструкция стояла почти 15 лет, а пала только после того, как ее покрасили в красный и белый цвета. Местные жители собрали почти полтысячи подписей и спросили у чиновников: «Почему?». Вот что им ответили.


Фото: читатель TUT.BY

Воскресным утром 22 ноября в микрорайон Восток приехали коммунальники и спилили легендарную «Эйфелеву башню». Шокированные местные даже видео записали, а потом собрали 461 подпись (подписи не электронные, собирали вручную) и отнесли в администрацию Первомайского района.

В обращении минчане требовали объяснить причины сноса и вернуть объект обратно. Им ответили.


В июле 2020-го башня выглядела вот так. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

17 ноября, пишут из администрации Первомайского района, башню осмотрела комиссия. Вывод: коррозия металлических опор в основании и частичное разрушение фундамента. Поэтому «Эйфелеву башню» решили демонтировать. Никакой надежды на то, что она вернется на место, в своем письме районные власти не дают.

Жители Востока ответом недовольны, намерены жаловаться в Мингорисполком.


Фото: читатель TUT.BY

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ноябре в Минске стало одной неформальной достопримечательностью меньше. В микрорайоне Восток в Минске спилили уменьшенную копию Эйфелевой башни. Металлическая...
 
Новости дня
Новости общества
 
Будет ли снег в Рождество? Прогноз погоды на выходные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

23.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика