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Итоги года подведут в Республиканской гимназии-колледже при Белорусской академии музыки
24.12.2020 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT2020-й прошел под знаком 85-летия учреждения. Праздничный аккорд - концерт "Виват, лауреаты!" примет исторический зал, который по поручению главы государства заметно преобразился после реконструкции учебного корпуса. Сегодня в гимназии-колледже заняты воспитанием восходящих звезд академической сцены. В alma mater готовят будущих дирижеров, инструменталистов, музыковедов и вокалистов.
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2020-й прошел под знаком 85-летия учреждения. Праздничный аккорд - концерт "Виват, лауреаты!" примет исторический зал, который по поручению главы государства заметно...
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