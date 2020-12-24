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Сегодня в центре белорусской столицы - кульминация республиканского патриотического проекта "Память сердца". На площади Победы пройдет митинг-реквием - участники возложат цветы и минутой молчания почтут память погибших героев. Состоится церемония открытия электронного альбома памяти "Беларусь помнит. Родные лица Победы" - это виртуальная версия печатного альбома, созданного к 75-летию Великой Победы. Финальный аккорд - презентация песни "Беларусь - это мы" (автор музыки Евгений Олейник, слова Анны Селук) в исполнении заслуженной артистки Беларуси Виктории Алешко.

Патриотический проект "Память сердца" - более 270 мероприятий

Патриотический проект "Память сердца" стартовал в Дятловском районе. Молодежная инициатива направлена на сохранение исторической памяти о подвигах наших дедов и прадедов в годы Великой Отечественной войны. Участники проекта посещали братские могилы, памятники и обелиски в разных населенных пунктах страны.