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Правительство Украины разрешило белорусам временно оставаться в стране до 180 дней в год
24.12.2020 13:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Кабмин Украины опубликовал
В постановлении Кабмина Украины № 1302 от 23 декабря сказано, что граждане Республики Беларусь, прибывшие в Украину на законном основании, могут временно находиться на ее территории не более 180 дней в течение 365 дней. Порядок исчисления указанного срока устанавливается МВД. Раньше этот срок был ограничен 90 днями в течение полгода.
Новое правило будет действовать до конца 2021 года.
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Постановление действует до 31 декабря 2021 года.
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