Через литовско-белорусскую границу пытались ввезти более 400 кг контрабандной черной икры

Источник материала: Tut.by

Более 400 кг черной икры общей стоимостью более 200 тысяч евро пытались ввезти из Литвы. Контрабанду задержали таможенники в пункте пропуска «Котловка», сообщает ГТК.



Фото: customs.gov.by

Черную икру перевозил российский перевозчик. При досмотре фуры белорусские таможенники обнаружили, что вместо пищевого мака, который был заявлен в документах, в передней части грузового отсека было 19 пластиковых контейнеров со стеклянными банками, наполненными веществом темно-серого цвета, по консистенции — черной икрой. Запечатанные металлическими крышками банки объемом 0,5 литра каждая находились в полиэтиленовых пакетах.









По результатам экспертизы, это действительно оказалась черная икра. Помимо того, что никаких документов на товар не было, условия хранения икры также не были соблюдены.

По предварительной оценке, стоимость контрабандной партии — более 200 тысяч евро.



