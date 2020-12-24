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Журналистку БелаПАН Виолетту Савчиц заочно оштрафовали за участие в акции, которую она освещала
24.12.2020 13:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Журналистку БелаПАН Виолетту Савчиц признали виновной в участии в несанкционированной акции 22 октября, которую она освещала. 21 декабря судья суда Заводского района Минска Анжела Костюкевич оштрафовала журналистку на 30 базовых величин (810 рублей) по статье 23.34 КоАП.
О решении суда Савчиц узнала только 24 декабря от своего адвоката. «На суде я не присутствовала, туда ездила помощница адвоката, но не смогла попасть на слушание. А сегодня адвокат ездил в суд узнать, чем закончилось заседание и сообщил о штрафе», — рассказала Савчиц.
По ее словам, на самой акции людей с инвалидностью, которая проходила в столице 22 октября, Савчиц не задерживали, а составили протокол постфактум. «Я не видела сам протокол, ничего не подписывала. О том, что он есть, узнала по телефону от милиции», — добавила она.
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21 декабря судья суда Заводского района Минска Анжела Костюкевич оштрафовала журналистку на 30 базовых величин (810 рублей) по статье 23.34 КоАП.
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