Журналистку БелаПАН Виолетту Савчиц заочно оштрафовали за участие в акции, которую она освещала

Источник материала: Tut.by

Журналистку БелаПАН Виолетту Савчиц признали виновной в участии в несанкционированной акции 22 октября, которую она освещала. 21 декабря судья суда Заводского района Минска Анжела Костюкевич оштрафовала журналистку на 30 базовых величин (810 рублей) по статье 23.34 КоАП.



Виолетта Савчиц. Фото: svaboda.org

О решении суда Савчиц узнала только 24 декабря от своего адвоката. «На суде я не присутствовала, туда ездила помощница адвоката, но не смогла попасть на слушание. А сегодня адвокат ездил в суд узнать, чем закончилось заседание и сообщил о штрафе», — рассказала Савчиц.

По ее словам, на самой акции людей с инвалидностью, которая проходила в столице 22 октября, Савчиц не задерживали, а составили протокол постфактум. «Я не видела сам протокол, ничего не подписывала. О том, что он есть, узнала по телефону от милиции», — добавила она.