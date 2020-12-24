В рождественские выходные в Могилеве ограничат движение транспорта. Рассказываем, где и почему

Источник материала: Tut.by

В Могилеве в эти рождественские выходные, 25 и 26 декабря, частично ограничат движение транспорта в центре города, сообщает горисполком. Ограничение будет временным — пока будут проходить городские мероприятия.



Фото: Алексей Смык, TUT.BY

25 декабря движение транспорта будет ограничено:

с 10.00 до 15.00 — по улице Большой Гражданской, так как с 12.00 до14.00 в парке в Подниколье пройдет спортивно-развлекательный праздник ;

; с 12.00 до 17.00 — по улице Лепешинского от улицы Первомайской до входа в отель «Атриум». На площадке перед диагностическим центром пройдут концерты — в 13.00 и с 15.00 до 17.00.

26 декабря движение транспорта будет ограничено по улице Большой Гражданской с 10.00 до 16.00. Это связано с проведением новогодней программы в парке.

Что будет проходить в Могилеве в эти выходные, смотрите в афише тут .