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В рождественские выходные в Могилеве ограничат движение транспорта. Рассказываем, где и почему
24.12.2020 13:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве в эти рождественские выходные, 25 и 26 декабря, частично ограничат движение транспорта в центре города,
25 декабря движение транспорта будет ограничено:
26 декабря движение транспорта будет ограничено по улице Большой Гражданской с 10.00 до 16.00. Это связано с проведением новогодней программы в парке.
Что будет проходить в Могилеве в эти выходные, смотрите
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Ограничения введут там, где будут проходить новогодние концерты.
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