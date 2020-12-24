18-летнюю Софию Малашевич, рисовавшую на заградительном щите, обвиняют еще и в оскорблении президента

Источник материала: Tut.by

Следственный комитет опубликовал видеозапись с акции протеста в Минске, в которой участвовали 18-летние гомельчане София Малашевич и Тихон Клюкач. Раньше мы уже писали про эту пару: им вменяют злостное хулиганство, а Софии теперь еще и оскорбление президента. Молодые люди под стражей, правозащитники признали их политзаключенными.



Cкриншот: видео Следственного комитета

Молодых людей задержали за участие в акции протеста, которая проходила в Минске 6 сентября. Им вменяют участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Следствие считает, что 18-летние парень и девушка выражали явное неповиновение законным требованиям сотрудников милиции, а их действия также повлекли нарушение работы общественного транспорта.

Кроме того, гомельчан обвиняют в нанесении краски из баллончиков на заградительный щит.

Сегодня Следственный комитет добавил деталей: во время расследования установили, что девушка не раз принимала участие в несанкционированных массовых мероприятиях.

Кроме того, в середине августа она «публично оскорбила президента Республики Беларусь, демонстрируя гражданам плакат с надписью, содержащую негативную оценку, выраженную в неприличной форме».

Расследование «многоэпизодного уголовного дела» завершено. Вот какие статьи Софии Малашевич и Тихону Клюкачу вменяют сейчас:

Софии Малашевич: ч. 1 ст. 342 УК РБ — активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям сотрудников милиции, а также повлекших нарушение работы общественного транспорта); ч.2 ст. 339 УК РБ — злостное хулиганство; ч.1 ст. 368 УК РБ — оскорбление президента Республики Беларусь. Тихону Клюкачу: ч.1 ст. 342 УК РБ — активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям сотрудников милиции, а также повлекших нарушение работы общественного транспорта; ч.2 ст. 339 УК РБ — злостное хулиганство.

Молодые люди под стражей. Они уже возместили в полном объеме ущерб, причиненный противоправными действиями.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.



Фото: Следственный комитет

Что говорят правозащитники

Свобода мирных собраний гарантирована как Конституцией страны, так и международными нормами права в области прав человека — ст. 21 Международного пакта о гражданских и политических правах, в частности.

Как следует из обвинения — единственной виной Софии и Тихона является то, что они участвовали в несанкционированном властями мирном шествии.



Фото: Следственный комитет

Проведение демонстраций может повлечь некоторые временные неудобства для других граждан, транспорта. Выход протестующих на проезжую часть не может стать составом уголовного преступления, поскольку большое число демонстрантов физически не может уместиться на тротуарах, а сами улицы, проспекты, бульвары и площади являются общественным местом общего пользования и могут использоваться как для торговли, движения транспорта, так и проведения публичных мирных собраний граждан по общественно-важным вопросам, в том числе и против действий и политики руководства страны.

Нанесение надписей и рисунков на заградительные щиты ОМОНа нельзя расценивать как хулиганство, поскольку эти надписи были адресованы представителям силовых ведомств, содержали оценку их действий и являлись выражением мнения.

Кроме того, очевидно, что нанесением надписей железные щиты повредить нельзя, а вред от таких действий носит символический характер.

Правозащитники заявляют, что считают преследование Тихона Клюкача и Софии Малашевич политически мотивированным, связанным с мирной реализацией ими права свободы мирных собраний и высказывания мнения, а молодых людей — политическими заключенными.

И в связи с этим требуют незамедлительно освободить Тихона Клюкача и Софию Малашевич из-под стражи и прекратить их уголовное преследование. А также освободить всех политических заключенных в стране и остановить политические репрессии.