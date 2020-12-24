В Минске мужчина получил четыре года колонии за стычку с омоновцами в день регистрации кандидатов

Источник материала: Tut.by

В Минске осудили мужчину, который участвовал в стычке с ОМОН в день регистрации кандидатов в президенты и последовавших за этим протестных акций. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».



Илья Френь в суде. Фото: лишенный регистрации правозащитный центр «Весна»

В четверг, 24 декабря, минчанин Илья Френь был приговорен к четырем годам колонии общего режима. Мужчина обвинялся по статье 364 (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) Уголовного кодекса Беларуси. 14 июля, когда пытался отбить задержанного, он нанес травмы двум сотрудникам ОМОН — Игорю Остапуку и Виталию Самолетову. В качестве максимального наказания статья предусматривает шесть лет лишения свободы.

Сам 29-летний отец семилетнего ребенка заявил, что не помнит всех обстоятельств произошедшего, и вину признал частично. Он рассказал, что 14 июля после ссоры с супругой он решил покататься по городу, но увидел, что площадь Победы перекрыта. Он решил пройтись, а возле улицы Зыбицкой встретился с группой людей, приняв их предложение к ним присоединиться — по его словам, они были без какой-либо символики. Когда в районе цирка начались задержания, люди стали разбегаться.

По словам мужчины, в районе Дома-музея I съезда РСДРП он увидел задержание молодого человека. По словам мужчины, омоновец Виталий Самолетов повалил его на землю и бил (сам сотрудник милиции утверждал, что не применял силу), а рядом находился его коллега Игорь Остапук. Тогда Илья Френь решил помочь парню, подбежал к Остапуку и ударил его ногой по ягодицам, после чего тот упал. Затем мужчина нанес удары уже Самолетову — дважды в голову и в грудь. Обвиняемый пояснил, что еще до того, как он сам применил силу, ему показалось, будто омоновец замахнулся на него дубинкой. Затем Остапук получил еще несколько ударов, однако точных обстоятельств этого эпизода воспроизвести не удалось. В итоге Илье Френю удалось скрыться, но через две недели его задержали, под стражей он находился с 29 июля до 8 августа.

Мужчина раскаялся в содеянном и во время следствия записал видео, где извинился перед сотрудниками ОМОН, пострадавшими от его действий, но заявил, что не помнит некоторых обстоятельств потасовки, так как был «на адреналине».

Телесные повреждения, полученные омоновцами, были квалифицированы как легкие. Пострадавшие также подали иски о возмещении материального и морального вреда. Остапук заявил, что во время драки у него разбился телефон, поэтому попросил выплатить ему 500 рублей, а свои моральные страдания оценил в тысячу: по его словам, вред ему был причинен не только тем, что он был избит во время исполнения служебных обязанностей, но также из-за того, что видео потасовки увидела его мать, узнала его на нем (балаклаву с мужчины сорвали еще до инцидента) и переживала за него. Второй пострадавший — Самолетов — потребовал в качестве моральной компенсации 500 рублей, пообещав направить эти деньги в детский дом. Обвиняемый согласился со всеми требованиями, кроме полного возмещения морального вреда Остапуку — мужчина готов был выплатить 200 рублей в качестве компенсации.

Напомним, 14 июля ЦИК отказал в регистрации кандидатами в президенты Виктору Бабарико и Валерию Цепкало. В разных районах Минска и в других городах люди вышли на протестные акции, в ходе которых некоторые из них вступали в противостояние с силовиками — отдельные драки и потасовки попали на видео. В итоге было задержано несколько сотен протестующих.