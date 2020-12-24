Тадеуш Кондрусевич вернулся в Минск и проведет праздничные службы в двух костелах

Источник материала: Tut.by

Глава католиков Беларуси Тадеуш Кондрусевич вернулся в Минск, он возглавит праздничные службы в двух костелах 24 и 25 декабря. Информацию о его возвращении подтвердил пресс-секретарь Католической церкви в Беларуси Юрий Санько.





Сегодня глава католиков Беларуси вернулся в Минск. Эту информацию TUT.BY подтвердил пресс-секретарь Католической церкви Юрий Санько.

Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич не находился в стране больше трех месяцев — ему не разрешали пересечь границу. Здесь подробно рассказана эта история.

На сайте catholic.by перечислены торжественные службы, которые 24 и 25 декабря возглавит митрополит.

Где будет служить Тадеуш Кондрусевич

24 декабря

Архикафедральный костел Наисвятейшего Имени Марии (площадь Свободы, 9):

19.00 — святая Имша Пастерка (на польском языке);

21.00 — святая Имша Пастерка (на белорусском языке).

В службе также примет участие Апостольский нунций в Республике Беларусь ахиепископ Анте Йозич.

Вот ссылка на трансляцию из Архикафедрального костела Девы Марии на Youtube .

25 декабря

Костел святых Симеона и Елены (Красный костел, площадь Независимости):

11.00 — торжественная святая служба (на белорусском языке);

13.00 — торжественная святая служба (на польском языке)

Вот ссылка на трансляцию из костела святых Симеона и Елены на Youtube .



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Где посмотреть расписание всех служб и что с обращением?

Праздничных служб в минских костелах запланировано гораздо больше, они будут проходить практически каждый час. Например, только сегодня вечером в Красном костеле будут службы в 20.00, 22.00 и 23.59.

Полное расписание смотрите на сайте imsha.by .

Напомним, что традиционно католический митрополит выступал утром 25 декабря с поздравлением по телеканалу «Беларусь 1». В этом году его не будет. Вместо него заявляли о программе с участием главы Белорусской православной церкви «Слово Митрополита Вениамина на день памяти святителя Спиридона, епископа Тримифунтского».

Пресс-секретарь католической церкви в Беларуси Юрий Санько сообщал, что поздравление митрополита Тадеуша Кондрусевича запишут в Польше и разместят на портале catholic.by. Однако пока нет информации, когда появится это обращение.