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«Молитвы еще в Беларуси не запрещены». Как в Витебске за пикет с БЧБ-флагом судили священников
24.12.2020 14:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В сочельник перед католическим Рождеством, 24 декабря, суд Первомайского района Витебска рассмотрел дело ксендза, греко-католического священника и верующего горожанина, которых обвиняли
Алексея Воронко, священника греко-католической церкви Воскресения Христова, Виктора Жука, настоятеля костела Святого Владислава, и верующего Алексея Корякова обвиняли по ч. 1 ст. 23.34 КоАП — в проведении несанкционированного пикета.
Всех троих задержали днем 8 декабря на улице Воинов-интернационалистов, доставили в Первомайский РОВД, а затем — в ИВС. На следующий день прошел суд. Судья Михаил Юрченко посчитал, что в материалах дела недостаточно информации, чтобы принять решение, и отправил их на доработку в РОВД. Фигурантов дела отпустили из ИВС.
Новое заседание назначили на 24 декабря. Поддержать священников и верующего на суд пришли около 30 человек. Среди них — епископ Витебский Олег Буткевич, ксендз из Россон Вячеслав Борок, который
Однако судья Михаил Юрченко разрешил остаться в зале только 10 слушателям, объяснив это «сложной эпидемиологической ситуацией».
В милицейских протоколах сообщалось, что Воронко, Жук, Коряков днем 8 декабря провели на улице Воинов-интернационалистов, недалеко от торгового центра «Грин», несанкционированный пикет. Все трое держали в руках «бело-красно-белое полотнище» и «демонстрировали его гражданам».
Никто из троих не признал вину и не согласился с протоколом. Оба священника и верующий пояснили, что не участвовали в пикете, а молились за жителей Беларуси. При этом БЧБ-флаг держал только Алексей Воронко.
О том, что на улице Воинов-интернационалистов недалеко от ТЦ «Грин» проходит «несанкционированное мероприятие», милиции стало известно от сотрудника Октябрьского РОВД Витебска Станислава Шепелева. Он выступил на суде свидетелем.
Шепелев рассказал, что 8 декабря ехал по улице Воинов-интернационалистов и увидел на возвышенности недалеко от АЗС «четырех человек, которые держали два бело-красно-белых полотнища».
— То есть на каждого из двух человек приходился один флаг бело-красно-белого цвета, — пояснил милиционер. — Лозунгов от них я не слышал, каких-то жестов не видел. Я позвонил и доложил своему руководству. Рассказал об увиденном, так как это входит в мои должностные обязанности: есть закон о проведении массовых мероприятий. Эти граждане постояли еще немного и пошли к «Грину». Там их задержали сотрудники милиции. Я в задержании участия не принимал.
— А если бы они держали красно-зеленый флаг, вы бы тоже сообщили об этом своему руководству? — уточнила одна из адвокатов.
— Да, сообщил бы.
Примечательно, что в рапорте сотрудника милиции, который был написан со слов Станислава Шепелева, речь шла не о четырех, а о трех участниках.
Ксендз Виктор Жук отметил, что он с двумя друзьями гулял по городу, они общались, а на возвышенности напротив «Грина» решили остановиться для молитвы:
— Там красивый вид. Возникло спонтанное желание помолиться за людей, за жителей Беларуси. При этом нас было не четверо, а трое. А флаг — один, он был у Алексея Воронко. Я стоял рядом. Таким образом я выражал не гражданский протест, а внутреннюю молитву.
Алексей Воронко описал события так:
— Мы с друзьями Алексеем и Виктором шли в сторону «Грина». В какой-то момент я остановился помолиться. У меня был с собой бело-красно-белый флаг. Я достал его, развернул и накинул на плечи. Я дома часто так молюсь. Бело-красно-белый флаг для меня особый символ, у меня особое отношение к нему. Это христианский символ, символ Иисуса Христа, символ победы над грехом.
— В вашей церкви висит такой флаг? — уточнил судья.
— Нет, не висит, но он может размещаться, например, в притворе храма, это не запрещено.
По словам Воронко, молитва длилась примерно 5 минут, при этом никто из его товарищей за флаг не держался.
Алексей Коряков также сообщил суду, что их было трое, а флаг — один, у Воронко.
— Я держал в руках не флаг, а четки для молитвы.
— Сотрудник милиции указывает, что вас было четверо, флага — два, — напомнил судья.
— Он ошибается. Могу предположить, что это его интерпретация событий. Он озвучил то, что хотел увидеть.
Адвокаты всех троих мужчин заявили, что их подзащитные не совершали пикетирования.
— А молитвы еще в Беларуси не запрещены, — сказала защитник Алексея Воронко.
Судья Михаил Юрченко вынес Алексею Воронко, Виктору Жуку и Алексею Корякову предупреждения.
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В милицейских протоколах сообщалось, что Воронко, Жук, Коряков днем 8 декабря провели на улице Воинов-интернационалистов, недалеко от торгового центра «Грин»...
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