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Петарды и фейерверки под запретом. Какую пиротехнику белорусы смогут использовать на Новый год

24.12.2020 14:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В четверг, 24 декабря, на Национальном правовом интернет-портале вышло постановление Совмина, которое частично снимает запрет на продажу пиротехники, однако продавать можно только несколько позиций. Что это значит для обычного белоруса, отмечающего Новый год, TUT.BY пояснил специалист.


Фото: pixabay.com

Александр занимается продажей пиротехники более 10 лет. По словам мужчины, в августе в Беларуси полностью запретили торговать пиротехникой. Свежее постановление разрешает продавать три вида изделий: бенгальские огни (свечи), хлопушки и тортовые свечи (фонтаны холодного огня).

А как же петарды и фейерверки, которые уже стали одним из атрибутов новогодних праздников?

— Легально вы их нигде не купите, потому что продавать петарды и фейерверки все еще запрещено, — поясняет собеседник.

— Но, если в интернет ввести «купить петарды Минск», поисковик выдаст кучу ссылок.

— Это старые сайты. Наш сайт тоже работает, но на нашей странице указано: продажа пиротехники запрещена законом. Если вы вдруг не заметите данной надписи и позвоните, чтобы сделать заказ, консультант вас сразу же предупредит о запрете, — отвечает Александр. — В руки пиротехнику никто не продает, но как с услугой с ней можно работать. Например, у вас свадьба, и вы хотите салют. Тогда вы заказываете данную услугу у специалистов, они приедут и все вам организуют.

В качестве эксперимента мы решили позвонить в несколько компаний, ссылки на которые всплыли при вводе «купить петарды Минск». Ответ везде был одинаков: «Петарды и фейерверки мы не продаем». В ответ на вопрос, почему на сайте указаны данные позиции, в одной из фирм пояснили так: «Сегодня что-то вводят, завтра отменяют, мы не стали менять сайт, но разместили информацию о запрете».

— А что значит снятие запрета на продажу пиротехнических изделий технического назначения отдельным организациям? — интересуемся у Александра.

— Запрета на ввоз пиротехники в Беларусь нет. Импортер может ввезти пиротехнику как бытового, так и технического (профессиональную, 4 класс опасности и выше) назначения. Новое постановление разрешает компаниям, которые указаны в документе, покупать профессиональную пиротехнику. Использовать ее при этом они могут только для проведения праздников, но не для продажи.

По словам Александра, новое постановление касается продавцов пиротехники, а не покупателей.

— Если так случилось, что у человека, например, с прошлого года осталась упаковка петард, он может использовать их в безопасном месте. Например, в своем дворе, если он живет в частном секторе, — говорит собеседник.

В пресс-службе МВД предупреждают: взрывать петарды и фейерверки можно только в безлюдных и безопасных местах. Делать это в общественных местах категорически запрещено.

— За использование пиротехники в общественных местах предусмотрена административная ответственность за мелкое хулиганство, — предупреждают в ведомстве.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня на Национальном правовом интернет-портале вышло постановление Совмина, которое частично снимает запрет на продажу пиротехники. Что это значит для...
 
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