Контрабандисты уже открыли сезон доставки деликатесов к новогоднему столу

Источник материала: БT

Контрабандисты уже открыли сезон доставки товаров к новогоднему столу. Таможенники в пункте пропуска "Котловка" задержали большегруз - нелегально перевозили более 400 килограммов черной икры. Российский перевозчик заявил, что везет пищевой мак. Но при досмотре в передней части грузового отсека найдены 19 пластиковых контейнеров со стеклянными банками с деликатесами. По предварительной оценке, стоимость продукции превышает 200 тысяч евро. Как отмечают гродненские таможенники, икру везли в ненадлежащих условиях без соблюдения температурного режима. На товар не было документов, в том числе фитосанитарного сертификата. В действиях водителя усматриваются признаки уголовно наказуемого деяния.