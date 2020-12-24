ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Контрабандисты уже открыли сезон доставки деликатесов к новогоднему столу

24.12.2020 14:39 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Контрабандисты уже открыли сезон доставки товаров к новогоднему столу. Таможенники в пункте пропуска "Котловка" задержали большегруз - нелегально перевозили более 400 килограммов черной икры. Российский перевозчик заявил, что везет пищевой мак. Но при досмотре в передней части грузового отсека найдены 19 пластиковых контейнеров со стеклянными банками с деликатесами. По предварительной оценке, стоимость продукции превышает 200 тысяч евро. Как отмечают гродненские таможенники, икру везли в ненадлежащих условиях без соблюдения температурного режима. На товар не было документов, в том числе фитосанитарного сертификата. В действиях водителя усматриваются признаки уголовно наказуемого деяния.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Контрабандисты уже открыли сезон доставки товаров к новогоднему столу. Таможенники в пункте пропуска "Котловка" задержали большегруз - нелегально перевозили...
 
Новости дня
Новости общества
 
Лидские пограничники обезвредили квадрокоптер вблизи границы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

23.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика