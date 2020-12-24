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Лидские пограничники обезвредили квадрокоптер вблизи границы
24.12.2020 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗадержан и хозяин техники. Отмечается, что коптер оказался с конструктивными особенностями. Что и куда собирался перебросить мужчина - не сообщается. Как правило, такое оборудование способно поднимать и дистанционно сбрасывать товар. За нарушение пограничного режима в отношении оператора беспилотника начат административный процесс.
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Задержан и хозяин техники. Отмечается, что коптер оказался с конструктивными особенностями. Что и куда собирался перебросить мужчина - не сообщается. Как правило,...
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