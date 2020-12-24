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Президент: Люди, дарящие свою доброту и теплоту нуждающимся, стали образцом белорусской нации

24.12.2020 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Самое долгожданное событие - праздник добра для наших детей - Главная елка страны. Во Дворце Республики сегодня вразнобой звучат детские голоса. Ребята приехали в Минск со всей страны. Среди гостей не только те, кто остался без родительского внимания и нуждается в заботе, но также таланты, которые побеждают на олимпиадах, конкурсах и в спортивных состязаниях.

Главную елку еще называют президентской. По традиции поздравить ребят приезжает глава государства. В эти светлые предпраздничные дни от Александра Лукашенко обязательно звучат теплые слова напутствия самым маленьким белорусам.

Слова благодарности от президента прозвучали в адрес тех, кто не остается равнодушным и из года в год участвует в благотворительной акции "Наши дети". Именно с подачи Александра Лукашенко в Беларуси стало традицией в эти предновогодние дни всей страной включаться в марафон добрых дел. Вот уже 26 лет акция объединяет тысячи людей, чтобы подарить веру и наполнить добром сердца юных белорусов, особенно тех, кто по разным причинам не имеет возможности все это получать каждый день. Праздника без подарков не бывает. Одним из них станет новогодняя сказка.

 
Теги: Минск
 
 
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Самое долгожданное событие - праздник добра для наших детей - Главная елка страны. Во Дворце Республики сегодня вразнобой звучат детские голоса. Ребята приехали в...
 
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