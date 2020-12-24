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Президент: Люди, дарящие свою доброту и теплоту нуждающимся, стали образцом белорусской нации
24.12.2020 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Самое долгожданное событие - праздник добра для наших детей -
Главную елку еще называют президентской. По традиции поздравить ребят приезжает глава государства. В эти светлые предпраздничные дни от Александра Лукашенко обязательно звучат теплые слова напутствия самым маленьким белорусам.
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Самое долгожданное событие - праздник добра для наших детей - Главная елка страны. Во Дворце Республики сегодня вразнобой звучат детские голоса. Ребята приехали в...
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