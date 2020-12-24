Президент: Люди, дарящие свою доброту и теплоту нуждающимся, стали образцом белорусской нации

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Самое долгожданное событие - праздник добра для наших детей - Главная елка страны . Во Дворце Республики сегодня вразнобой звучат детские голоса. Ребята приехали в Минск со всей страны. Среди гостей не только те, кто остался без родительского внимания и нуждается в заботе, но также таланты, которые побеждают на олимпиадах, конкурсах и в спортивных состязаниях.



Главную елку еще называют президентской. По традиции поздравить ребят приезжает глава государства. В эти светлые предпраздничные дни от Александра Лукашенко обязательно звучат теплые слова напутствия самым маленьким белорусам.



Слова благодарности от президента прозвучали в адрес тех, кто не остается равнодушным и из года в год участвует в благотворительной акции "Наши дети". Именно с подачи Александра Лукашенко в Беларуси стало традицией в эти предновогодние дни всей страной включаться в марафон добрых дел. Вот уже 26 лет акция объединяет тысячи людей, чтобы подарить веру и наполнить добром сердца юных белорусов, особенно тех, кто по разным причинам не имеет возможности все это получать каждый день. Праздника без подарков не бывает. Одним из них станет новогодняя сказка.