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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Будущее - в диалоге Сегодня уже даже самые радикально настроенные постепенно приходят к тому, что мирный посыл лучше любого деструктивизма. Если ты действительно любишь страну и...

Сегодня уже даже самые радикально настроенные постепенно приходят к тому, что мирный посыл лучше любого деструктивизма. Если ты действительно любишь страну и предпочитаешь созидать, а не разрушать. Услышать предложения, как должна развиваться Беларусь дальше, можно на диалоговых площадках. Работают различные круглые столы. Юрий Воскресенский отметил, что постепенно спрос на них только растет.Юрий Воскресенский, координатор оппозиционного штаба(видео).