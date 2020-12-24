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Будущее - в диалоге

24.12.2020 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня уже даже самые радикально настроенные постепенно приходят к тому, что мирный посыл лучше любого деструктивизма. Если ты действительно любишь страну и предпочитаешь созидать, а не разрушать. Услышать предложения, как должна развиваться Беларусь дальше, можно на диалоговых площадках. Работают различные круглые столы. Юрий Воскресенский отметил, что постепенно спрос на них только растет.

Юрий Воскресенский, координатор оппозиционного штаба(видео).
 
 
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Сегодня уже даже самые радикально настроенные постепенно приходят к тому, что мирный посыл лучше любого деструктивизма. Если ты действительно любишь страну и...
 
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