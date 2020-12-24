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На базе Брестской десантно-штурмовой бригады прошел показ боевых возможностей вооружения и техники

24.12.2020 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Мастер-класс для новобранцев. На базе Брестской десантно-штурмовой бригады прошел показ боевых возможностей вооружения и техники. Пока еще в качестве наблюдателей - военнослужащие, которых призвали на срочную службу в ноябре. Командование бригады отмечает: благодаря такому формату занятий новобранцы могут сформировать четкое представление о задачах и структуре бригады, какой будет служба и какие воинские специальности предстоит освоить.

Боевая подготовка новобранцев

700 юношей. Новое пополнение 38-й Брестской десантно-штурмовой бригады. И буквально сразу после присяги новобранцы приступили к занятиям воздушно-десантной и огневой подготовки.


 
 
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Мастер-класс для новобранцев. На базе Брестской десантно-штурмовой бригады прошел показ боевых возможностей вооружения и техники. Пока еще в качестве...
 
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