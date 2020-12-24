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СК завершил расследование многоэпизодного уголовного дела

24.12.2020 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Участие в митингах, злостное хулиганство и оскорбление президента. Следственный комитет завершил расследование многоэпизодного уголовного дела. Его завели по сентябрьским событиям в столице. По данным следствия, 18-летние парень и девушка целенаправленно приехали из Гомеля в Минск на митинг. Молодые люди стали активными участниками протеста, нарушали общественный порядок, что парализовало дорожный трафик. Кроме того, разрисовали баллончиками с краской спецсредство и не реагировали на требование милиции прекратить свои действия. В ходе расследования установлено, что в середине августа на одном из шествий барышня оскорбила президента, держа в руках плакат с неприличными надписями. Паре предъявлено обвинение по статьям "Активное участие в протестах", а также "Злостное хулиганство". Кроме того, девушка еще ответит и за оскорбление президента.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Участие в митингах, злостное хулиганство и оскорбление президента. Следственный комитет завершил расследование многоэпизодного уголовного дела. Его завели по...
 
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