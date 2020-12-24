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Лукашенко выступил перед детьми. Что он им сказал?

24.12.2020 15:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 дек – Sputnik. Белорусский лидер Александр Лукашенко встретился с детьми на новогоднем празднике во Дворце Республики, сообщает пресс-служба главы государства.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Мероприятие традиционное. Оно проходит каждый год перед новогодними праздниками. На этот раз зрителями стали 2,5 тысячи детей.

Во время своего выступления Лукашенко пожелал им любить своих родных, друзей, учителей и воспитателей, добавив, что эти люди "каждый день, возможно, и каждую ночь, думают о них".

"Это самые добрые и теплые люди, которые есть на земле. И помните: волшебный мир - это прежде всего любовь и доброта. Дарите всем свою любовь и доброту. Если вы будете другим дарить их, вы всегда будете любимы и получите ту же доброту в ответ", - заявил Лукашенко.

Показатель толерантной нации

© Sputnik / Анна Нефедова
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Президент выразил благодарность людям, которые участвуют в благотворительных акциях перед Новым годом.

"Это действительно образец и показатель нашей нации, доброй, толерантной и очень перспективной", - сказал белорусский лидер.

Подарки для Лукашенко

По информации пресс-службы президента, во время праздника дети передали ему подарки  – елочные шары, расписанные вручную, и панно "Новогодняя ночь", на котором изображена деревня зимой.

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Теги: Минск
 
 
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Президент посетил детский праздник, на котором получил подарки - елочные шары и панно "Новогодняя ночь".
 
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