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Лукашенко выступил перед детьми. Что он им сказал?
24.12.2020 15:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 дек – Sputnik. Белорусский лидер Александр Лукашенко встретился с детьми на новогоднем празднике во Дворце Республики, сообщает пресс-служба главы государства.
© Sputnik / Виктор Толочко
Мероприятие традиционное. Оно проходит каждый год перед новогодними праздниками. На этот раз зрителями стали 2,5 тысячи детей.
Во время своего выступления Лукашенко пожелал им любить своих родных, друзей, учителей и воспитателей, добавив, что эти люди "каждый день, возможно, и каждую ночь, думают о них".
"Это самые добрые и теплые люди, которые есть на земле. И помните: волшебный мир - это прежде всего любовь и доброта. Дарите всем свою любовь и доброту. Если вы будете другим дарить их, вы всегда будете любимы и получите ту же доброту в ответ", - заявил Лукашенко.
Показатель толерантной нации
© Sputnik / Анна Нефедова
"Это действительно образец и показатель нашей нации, доброй, толерантной и очень перспективной", - сказал белорусский лидер.
Подарки для Лукашенко
По информации пресс-службы президента, во время праздника дети передали ему подарки – елочные шары, расписанные вручную, и панно "Новогодняя ночь", на котором изображена деревня зимой.
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Президент посетил детский праздник, на котором получил подарки - елочные шары и панно "Новогодняя ночь".
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