Лукашенко выступил перед детьми. Что он им сказал?

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 дек – Sputnik. Белорусский лидер Александр Лукашенко встретился с детьми на новогоднем празднике во Дворце Республики, сообщает пресс-служба главы государства.

Мероприятие традиционное. Оно проходит каждый год перед новогодними праздниками. На этот раз зрителями стали 2,5 тысячи детей.

Во время своего выступления Лукашенко пожелал им любить своих родных, друзей, учителей и воспитателей, добавив, что эти люди "каждый день, возможно, и каждую ночь, думают о них".

"Это самые добрые и теплые люди, которые есть на земле. И помните: волшебный мир - это прежде всего любовь и доброта. Дарите всем свою любовь и доброту. Если вы будете другим дарить их, вы всегда будете любимы и получите ту же доброту в ответ", - заявил Лукашенко.

Показатель толерантной нации

Президент выразил благодарность людям, которые участвуют в благотворительных акциях перед Новым годом.

"Это действительно образец и показатель нашей нации, доброй, толерантной и очень перспективной", - сказал белорусский лидер.

Подарки для Лукашенко

По информации пресс-службы президента, во время праздника дети передали ему подарки – елочные шары, расписанные вручную, и панно "Новогодняя ночь", на котором изображена деревня зимой.

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