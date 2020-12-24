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В Лошице строят ФОК с бассейнами и джакузи. Смотрите, как он будет выглядеть

24.12.2020 15:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На улице Янки Лучины строят ФОК. Планируется, что он откроется в мае 2022 года. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».


Заместитель главы администрации Ленинского района Сергей Павочка рассказал, что новый ФОК в Лошице построят по аналогии с МФК «Мандарин» на улице Герасименко.

— Там будет водно-термальная зона с бассейном, саунами, залы для занятия спортом и фитнесом, объекты общественного питания, — рассказал чиновник.

Заказчиком и эксплуатирующей организацией будет государственное предприятие «Аква-Минск». «Аква-Минск» — оператор ФОКов в спальных районах города, аквапарка «Лебяжий», теннисных кортов на Рокоссовского и Карла Маркса, гостиничного комплекса «Аква-Минск» и одноименного медцентра.



В физкультурно-оздоровительном комплексе будут работать:

— один бассейн для спортивного плавания на пять дорожек длиной 25 метров и с одной дорожкой с гидропроцедурами, второй бассейн будет поменьше — для обучения детей плаванию, третий — для детей 1−4 лет. В этом же зале будут две ванны для гидромассажа (джакузи);

— термальный комплекс — две русские бани, многофункциональная баня, финская сауна, ледяная комната, соляная комната, хамам, купель;

— спортивно-тренажерный зал площадью 904 «квадрата»;

— зал аэробики площадью 134 «квадрата»;

— зал групповых тренировок площадью 136 «квадратов»;

— мини-кафе и спортивный магазин.

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Теги: Минск
 
 
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Планируется, что ФОК откроется в мае 2022 года. Там будет бассейн с детскими зонами и джакузи, бани и залы для тренировок.
 
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