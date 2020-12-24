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Кондрусевич вернулся в Беларусь после четырех месяцев изгнания. Вот кого он поблагодарил за помощь
24.12.2020 15:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Глава католиков Беларуси Тадеуш Кондрусевич Минск (и проведет праздничные службы в двух костелах)">вернулся в страну спустя четыре месяца изгнания. Вечером он проведет рождественскую службу в главном католическом храме страны. На сайте catholic.by
Глава католиков Беларуси вернулся в Минск днем 24 декабря. После возвращения он направился в Апостольскую нунциатуру в Минске, чтобы поблагодарить за помощь в возвращении папу Франциска и его представителя в нашей стране апостольского нунция Анте Иозича.
Вот что сказано в обращении Тадеуша Кондрусевича, которое опубликовано на сайте catholic.by.
— «Якія неспасцігальныя прысуды Бога і нязведаныя шляхі Ягоныя!». Глыбокапаважаныя браты і сёстры! Гэтыя словы святога апостала Паўла прыходзяць на думку, калі пасля амаль што чатырох месяцаў прымусовай адсутнасці і немагчымасці здзяйсняць пастырскую дзейнасць у Беларусі я нарэшце зноў знаходжуся на радзіме. Ва ўзросце амаль што 75 гадоў я нечакана для сябе апынуўся ў складанай сітуацыі, якую ўспрымаю як чарговы досвед Божага Провіду і як свой жыццёвы крыж, — написал митрополит.
Он отметил, что «мир не без добрых людей» и выразил глубокую благодарность тем, кто его поддерживал и молился о скорейшем возвращении домой.
Вот кого митрополит перечислил в благодарности:
— Найперш выказваю словы шчырай падзякі Святому Айцу Францішку і Дзяржаўнаму Сакратарыяту Святога Пасаду. Папа і яго бліжэйшыя супрацоўнікі кардынал П’етро Паралін, арцыбіскупы Пол Рычард Галахер і Антоніо Меніні, а таксама Апостальскі Нунцый у Беларусі арцыбіскуп Антэ Ёзіч і Спецыяльны Пасланнік Пантыфіка арцыбіскуп Клаўдыё Гуджэроцці прыклалі шмат намаганняў для станоўчага вырашэння праблемы майго вяртання ў Беларусь з Польшчы.
Он также поблагодарил белорусских епископов и верующих, государственных и общественных деятелей разных стран мира, а заодно — государственные органы Беларуси.
— З удзячнасцю прымаю рашэнне дзяржаўных уладаў, якое дазволіла вярнуцца на радзіму і займацца духоўным кіраўніцтвам даручанымі маёй пастырскай апецы вернікамі. Сваё служэнне наступніка апосталаў у Беларусі прысвячаў, прысвячаю і буду прысвячаць духоўнаму адраджэнню і ўмацаванню веры ў маёй Бацькаўшчыне, а таксама кансалідацыі нашага грамадства шляхам мірнага вырашэння праблем, якія ўзнікаюць.
Архиепископ также поздравил верующих с Рождеством Хрисовым и Новым годом.
История изгнания
Глава Римско-католической церкви архиепископ Кондрусевич не мог вернуться в страну около трех месяцев. Лукашенко несколько раз
31 августа пограничники
В изгнании митрополит Минско-Могилевский жил в приходе Святого Антония в польской Сокулке, которая находится примерно в 15 км от белорусской границы. Руководил костелом в Беларуси архиепископ Кондрусевич дистанционно.
11 декабря стало известно, что архиепископ Кондрусевич написал прошение
17 декабря Александр Лукашенко
22 декабря апостольский нунций в Беларуси Анте Йозич
О том, что вопрос с возвращением в Беларусь главы католической церкви Тадеуша Кондрусевича будет решен, также
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Глава католиков Беларуси Тадеуш Кондрусевич вернулся в страну спустя четыре месяца изгнания. Вечером он проведет рождественскую службу в главном католическом...
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