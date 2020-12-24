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Кондрусевич вернулся в Беларусь после четырех месяцев изгнания. Вот кого он поблагодарил за помощь

24.12.2020 15:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Глава католиков Беларуси Тадеуш Кондрусевич Минск (и проведет праздничные службы в двух костелах)">вернулся в страну спустя четыре месяца изгнания. Вечером он проведет рождественскую службу в главном католическом храме страны. На сайте catholic.by опубликовано обращение митрополита с благодарностью к тем, кто помог ему вернуться в страну. Среди них — папа римский Франциск и его спецпосланник Клаудио Гуджеротти, который встречался с Александров Лукашенко.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Глава католиков Беларуси вернулся в Минск днем 24 декабря. После возвращения он направился в Апостольскую нунциатуру в Минске, чтобы поблагодарить за помощь в возвращении папу Франциска и его представителя в нашей стране апостольского нунция Анте Иозича.

Вот что сказано в обращении Тадеуша Кондрусевича, которое опубликовано на сайте catholic.by.

— «Якія неспасцігальныя прысуды Бога і нязведаныя шляхі Ягоныя!». Глыбокапаважаныя браты і сёстры! Гэтыя словы святога апостала Паўла прыходзяць на думку, калі пасля амаль што чатырох месяцаў прымусовай адсутнасці і немагчымасці здзяйсняць пастырскую дзейнасць у Беларусі я нарэшце зноў знаходжуся на радзіме. Ва ўзросце амаль што 75 гадоў я нечакана для сябе апынуўся ў складанай сітуацыі, якую ўспрымаю як чарговы досвед Божага Провіду і як свой жыццёвы крыж, — написал митрополит.

Он отметил, что «мир не без добрых людей» и выразил глубокую благодарность тем, кто его поддерживал и молился о скорейшем возвращении домой.

Вот кого митрополит перечислил в благодарности:

— Найперш выказваю словы шчырай падзякі Святому Айцу Францішку і Дзяржаўнаму Сакратарыяту Святога Пасаду. Папа і яго бліжэйшыя супрацоўнікі кардынал П’етро Паралін, арцыбіскупы Пол Рычард Галахер і Антоніо Меніні, а таксама Апостальскі Нунцый у Беларусі арцыбіскуп Антэ Ёзіч і Спецыяльны Пасланнік Пантыфіка арцыбіскуп Клаўдыё Гуджэроцці прыклалі шмат намаганняў для станоўчага вырашэння праблемы майго вяртання ў Беларусь з Польшчы.

Он также поблагодарил белорусских епископов и верующих, государственных и общественных деятелей разных стран мира, а заодно — государственные органы Беларуси.

— З удзячнасцю прымаю рашэнне дзяржаўных уладаў, якое дазволіла вярнуцца на радзіму і займацца духоўным кіраўніцтвам даручанымі маёй пастырскай апецы вернікамі. Сваё служэнне наступніка апосталаў у Беларусі прысвячаў, прысвячаю і буду прысвячаць духоўнаму адраджэнню і ўмацаванню веры ў маёй Бацькаўшчыне, а таксама кансалідацыі нашага грамадства шляхам мірнага вырашэння праблем, якія ўзнікаюць.

Архиепископ также поздравил верующих с Рождеством Хрисовым и Новым годом.

История изгнания

Глава Римско-католической церкви архиепископ Кондрусевич не мог вернуться в страну около трех месяцев. Лукашенко несколько раз обвинил Кондрусевича в том, что он выезжал в Польшу «для консультаций», «как разрушать нашу страну».

31 августа пограничники не пропустили архиепископа Кондрусевича из Польши в Беларусь без объяснения причин. Впоследствии было заявлено, что МВД признало паспорт Кондрусевича недействительным.

В изгнании митрополит Минско-Могилевский жил в приходе Святого Антония в польской Сокулке, которая находится примерно в 15 км от белорусской границы. Руководил костелом в Беларуси архиепископ Кондрусевич дистанционно.

11 декабря стало известно, что архиепископ Кондрусевич написал прошение об отставке.

17 декабря Александр Лукашенко встретился со спецпосланником папы римского Франциска архиепископом Клаудио Гуджеротти, обсуждался вопрос возвращения Тадеуша Кондрусевича в страну.

22 декабря апостольский нунций в Беларуси Анте Йозич заявил: по информации государственных органов, архиепископ Тадеуш Кондрусевич не имеет препятствий для возвращения в страну.

О том, что вопрос с возвращением в Беларусь главы католической церкви Тадеуша Кондрусевича будет решен, также говорил глава МИД Владимир Макей. По его словам, соответствующее поручение — найти решение с учетом всех имеющихся правовых механизмов — дал Александр Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава католиков Беларуси Тадеуш Кондрусевич вернулся в страну спустя четыре месяца изгнания. Вечером он проведет рождественскую службу в главном католическом...
 
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