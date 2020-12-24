Кондрусевич вернулся в Беларусь после четырех месяцев изгнания. Вот кого он поблагодарил за помощь

Источник материала: Tut.by

Глава католиков Беларуси Тадеуш Кондрусевич Минск (и проведет праздничные службы в двух костелах)">вернулся в страну спустя четыре месяца изгнания. Вечером он проведет рождественскую службу в главном католическом храме страны. На сайте catholic.by опубликовано обращение митрополита с благодарностью к тем, кто помог ему вернуться в страну. Среди них — папа римский Франциск и его спецпосланник Клаудио Гуджеротти, который встречался с Александров Лукашенко.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Глава католиков Беларуси вернулся в Минск днем 24 декабря. После возвращения он направился в Апостольскую нунциатуру в Минске, чтобы поблагодарить за помощь в возвращении папу Франциска и его представителя в нашей стране апостольского нунция Анте Иозича.

Вот что сказано в обращении Тадеуша Кондрусевича, которое опубликовано на сайте catholic.by.

— «Якія неспасцігальныя прысуды Бога і нязведаныя шляхі Ягоныя!». Глыбокапаважаныя браты і сёстры! Гэтыя словы святога апостала Паўла прыходзяць на думку, калі пасля амаль што чатырох месяцаў прымусовай адсутнасці і немагчымасці здзяйсняць пастырскую дзейнасць у Беларусі я нарэшце зноў знаходжуся на радзіме. Ва ўзросце амаль што 75 гадоў я нечакана для сябе апынуўся ў складанай сітуацыі, якую ўспрымаю як чарговы досвед Божага Провіду і як свой жыццёвы крыж, — написал митрополит.

Он отметил, что «мир не без добрых людей» и выразил глубокую благодарность тем, кто его поддерживал и молился о скорейшем возвращении домой.

Вот кого митрополит перечислил в благодарности:

— Найперш выказваю словы шчырай падзякі Святому Айцу Францішку і Дзяржаўнаму Сакратарыяту Святога Пасаду. Папа і яго бліжэйшыя супрацоўнікі кардынал П’етро Паралін, арцыбіскупы Пол Рычард Галахер і Антоніо Меніні, а таксама Апостальскі Нунцый у Беларусі арцыбіскуп Антэ Ёзіч і Спецыяльны Пасланнік Пантыфіка арцыбіскуп Клаўдыё Гуджэроцці прыклалі шмат намаганняў для станоўчага вырашэння праблемы майго вяртання ў Беларусь з Польшчы.

Он также поблагодарил белорусских епископов и верующих, государственных и общественных деятелей разных стран мира, а заодно — государственные органы Беларуси.

— З удзячнасцю прымаю рашэнне дзяржаўных уладаў, якое дазволіла вярнуцца на радзіму і займацца духоўным кіраўніцтвам даручанымі маёй пастырскай апецы вернікамі. Сваё служэнне наступніка апосталаў у Беларусі прысвячаў, прысвячаю і буду прысвячаць духоўнаму адраджэнню і ўмацаванню веры ў маёй Бацькаўшчыне, а таксама кансалідацыі нашага грамадства шляхам мірнага вырашэння праблем, якія ўзнікаюць.

Архиепископ также поздравил верующих с Рождеством Хрисовым и Новым годом.

История изгнания

Глава Римско-католической церкви архиепископ Кондрусевич не мог вернуться в страну около трех месяцев. Лукашенко несколько раз обвинил Кондрусевича в том, что он выезжал в Польшу «для консультаций», «как разрушать нашу страну».

31 августа пограничники не пропустили архиепископа Кондрусевича из Польши в Беларусь без объяснения причин. Впоследствии было заявлено, что МВД признало паспорт Кондрусевича недействительным.

В изгнании митрополит Минско-Могилевский жил в приходе Святого Антония в польской Сокулке, которая находится примерно в 15 км от белорусской границы. Руководил костелом в Беларуси архиепископ Кондрусевич дистанционно.

11 декабря стало известно, что архиепископ Кондрусевич написал прошение об отставке .

17 декабря Александр Лукашенко встретился со спецпосланником папы римского Франциска архиепископом Клаудио Гуджеротти, обсуждался вопрос возвращения Тадеуша Кондрусевича в страну.

22 декабря апостольский нунций в Беларуси Анте Йозич заявил : по информации государственных органов, архиепископ Тадеуш Кондрусевич не имеет препятствий для возвращения в страну.

О том, что вопрос с возвращением в Беларусь главы католической церкви Тадеуша Кондрусевича будет решен, также говорил глава МИД Владимир Макей. По его словам, соответствующее поручение — найти решение с учетом всех имеющихся правовых механизмов — дал Александр Лукашенко.