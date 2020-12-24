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В Витебске ребенок один заскочил в маршрутку и уехал - мама даже не успела увидеть, в какой. Как искали и возвращали

24.12.2020 15:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Витебские милиционеры нашли 7-летнюю девочку, которая потеряла маму в утренний час пик, сообщает УВД.

Утром 24 декабря в милицию позвонила женщина и рассказала, что ее 7-летняя дочь одна уехала в маршрутке. Ребенок и мама ждали автобус на остановке возле клиники ВГМУ. Девочка лепила снежки — и вдруг забежала в подошедшую маршрутку. Мать даже не успела запомнить ее номер.

Всю милицию сориентировали на поиск девочки. Возле площади Победы инспектор ГАИ остановил 99-ю маршрутку и спросил, есть ли в салоне дети. Водитель ответил, что в салоне только взрослые. Гаишник решил убедиться в этом сам — и увидел напуганную девочку на заднем сиденье. Оказывается, в утренний час пик водитель даже не заметил, что в салон забежал ребенок без взрослых.

Девочка подтвердила, что потеряла маму на остановке. Милиционер отвез ее родителям.

 
 
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Ребенок и мама ждали автобус на остановке возле клиники ВГМУ. Девочка лепила снежки и вдруг забежала в подошедшую маршрутку. Мать даже не успела запомнить ее номер.
 
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