|
В Витебске ребенок один заскочил в маршрутку и уехал - мама даже не успела увидеть, в какой. Как искали и возвращали
24.12.2020 15:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Витебские милиционеры нашли 7-летнюю девочку, которая потеряла маму в утренний час пик,
Утром 24 декабря в милицию позвонила женщина и рассказала, что ее 7-летняя дочь одна уехала в маршрутке. Ребенок и мама ждали автобус на остановке возле клиники ВГМУ. Девочка лепила снежки — и вдруг забежала в подошедшую маршрутку. Мать даже не успела запомнить ее номер.
Всю милицию сориентировали на поиск девочки. Возле площади Победы инспектор ГАИ остановил 99-ю маршрутку и спросил, есть ли в салоне дети. Водитель ответил, что в салоне только взрослые. Гаишник решил убедиться в этом сам — и увидел напуганную девочку на заднем сиденье. Оказывается, в утренний час пик водитель даже не заметил, что в салон забежал ребенок без взрослых.
Девочка подтвердила, что потеряла маму на остановке. Милиционер отвез ее родителям.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Витебске ребенок один заскочил в маршрутку и уехал - мама даже не успела увидеть, в какой. Как искали и возвращали
Ребенок и мама ждали автобус на остановке возле клиники ВГМУ. Девочка лепила снежки и вдруг забежала в подошедшую маршрутку. Мать даже не успела запомнить ее номер.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)