Кондрусевич вернулся в Беларусь, он проведет мессу в минском Архикафедральном костеле

Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич 24 декабря прибыл в Минск после четырех месяцев изгнания.

Об этом сообщил пресс-секретарь ККЕБ ксендз Юрий Санько агентству БелаПАН .

Он рассказал, что католический иерарх намерен 24 декабря вечером провести рождественскую службу в минском Архикафедральном костеле.

Епископ Юрий Кособуцкий сообщил в своем аккаунте Фейсбук, что месса по-польски будет проведена в 19:00, по-белорусски – в 21:00. «Если все будет хорошо», - добавил он.

«Я очень радуюсь, что буду молиться вместе с митрополитом», - написал епископ.

25 декабря митрополит Кондрусевич отслужит мессу в Красном костеле в 11:00 и 13:00.

История вопроса

Митрополит Минско-Могилевский, архиепископ Тадеуш Кондрусевич спустя два дня после президентских выборов в Беларуси, 11 августа, выступил с обращением, где призвал остановить насилие. Сразу после объявления предварительных результатов выборов 9 августа в стране начались акции протеста, которые жестоко подавлялись силовиками.

31 августа пограничники без объяснения причин не впустили из Польши в Беларусь, несмотря на его белорусское гражданство. Настаивал на возвращении главы католической церкви Беларуси Тадеуша Кондрусевича даже Ватикан.

В начале ноября Александр Лукашенко заявил , что глава католической церкви Беларуси «ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать страну», а такое президент никому не позволит.