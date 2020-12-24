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Кондрусевич вернулся в Беларусь, он проведет мессу в минском Архикафедральном костеле

24.12.2020 15:51 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич 24 декабря прибыл в Минск после четырех месяцев изгнания.

Об этом сообщил пресс-секретарь ККЕБ ксендз Юрий Санько агентству БелаПАН.

Он рассказал, что католический иерарх намерен 24 декабря вечером провести рождественскую службу в минском Архикафедральном костеле.

Епископ Юрий Кособуцкий сообщил в своем аккаунте Фейсбук, что месса по-польски будет проведена в 19:00, по-белорусски – в 21:00. «Если все будет хорошо», - добавил он.

«Я очень радуюсь, что буду молиться вместе с митрополитом», - написал епископ. 

25 декабря митрополит Кондрусевич отслужит мессу в Красном костеле в 11:00 и 13:00.

История вопроса

Митрополит Минско-Могилевский, архиепископ Тадеуш Кондрусевич спустя два дня после президентских выборов в Беларуси, 11 августа, выступил с обращением, где призвал остановить насилие. Сразу после объявления предварительных результатов выборов 9 августа в стране начались акции протеста, которые жестоко подавлялись силовиками.

31 августа пограничники без объяснения причин не впустили из Польши в Беларусь, несмотря на его белорусское гражданство.  Настаивал на возвращении главы католической церкви Беларуси Тадеуша Кондрусевича даже Ватикан.

В начале ноября Александр Лукашенко заявил, что глава католической церкви Беларуси «ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать страну», а такое президент никому не позволит

Он до сих пор не мог вернуться в Беларусь и принял решение снять с себя полномочия. 22 декабря стало известно, что митрополита Кондрусевичу разрешено вернуться на родину.

 
Теги: Минск
 
 
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Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич 24 декабря прибыл в Минск после четырех месяцев изгнания.
 
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