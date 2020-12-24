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Бизнесмену Александру Василевичу вновь продлили срок пребывания под стражей
24.12.2020 16:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Одному из соучредителей портала KYKY Александру Василевичу продлили срок заключения под стражей. Об этом в своем Facebook
В своем видеообращении Надежда Зеленкова рассказала, что в четверг, 24 декабря, появилась информация о том, что Александр Василевич пробудет под стражей в СИЗО № 1 еще как минимум два месяца, назвав эту новость «подарком от следователя».
— То есть за те четыре месяца, которые Саша находится в неволе, у следствия не хватило времени, чтобы разобрать документы всех Сашиных предприятий, моего диджитал-агентства, Сашиных рекламных агентств, медиа, заблокированных Мининформом (KYKY и Village), галереи современного искусства «Ў», которая уже прекратила свое существование, и нашего когда-то тоже уже закрытого винного бара? — задается вопросом женщина.
Она иронизирует над тем, что департаменту финансовых расследований и Следственному комитету постоянно приходится расследовать все новые дела, из-за чего, судя по всему, работа и продвигается медленно, а для нее у этих структур не хватает людей.
— Им то надо заняться «Пресс-клубом», то экстремистами-музыкантами, айтишниками, экономистами, которые входят в состав Координационного совета, и конечно же у них очень много работы. Я немножко даже сопереживаю всем этим следователям, дознавателям, их профессиональной деградации, потому что они вынуждены по первой же команде «фас» бросаться и придумывать, и находить псевдодоказательства своим достаточно нелепым уголовным обвинениям.
По мнению Зеленковой, в Беларуси уже никто не задается вопросом, за что сидят люди, признанные политзаключенными, а власти больше не делают вид, что право в наше стране работает.
Она напомнила, что у некоторых политзаключенных за то время, что они находятся под стражей, родились дети: у блогера Эдуарда Пальчиса на прошлой неделе родилась дочь, а сама Надежда Зеленкова 2 декабря
— У нас, тех, кто на свободе, нет других вариантов, кроме как повторять мантру Маши Колесниковой и долбить, долбить, долбить эту власть всеми законными способами.
Напомним, Александр Василевич, который владеет рекламным агентством Vondel/Hepta, сайтами kyky.org и The Village Беларусь,
Летом Александра задерживали дважды. Первый раз — когда он пришел в КГБ
Позже к Александру
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Как сообщила супруга бизнесмена, признанного политзаключенным, он останется в заключении еще как минимум на два месяца.
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