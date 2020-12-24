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Бизнесмену Александру Василевичу вновь продлили срок пребывания под стражей

24.12.2020 16:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Одному из соучредителей портала KYKY Александру Василевичу продлили срок заключения под стражей. Об этом в своем Facebook сообщила его супруга Надежда Зеленкова.


Фото: kyky.org

В своем видеообращении Надежда Зеленкова рассказала, что в четверг, 24 декабря, появилась информация о том, что Александр Василевич пробудет под стражей в СИЗО № 1 еще как минимум два месяца, назвав эту новость «подарком от следователя».

— То есть за те четыре месяца, которые Саша находится в неволе, у следствия не хватило времени, чтобы разобрать документы всех Сашиных предприятий, моего диджитал-агентства, Сашиных рекламных агентств, медиа, заблокированных Мининформом (KYKY и Village), галереи современного искусства «Ў», которая уже прекратила свое существование, и нашего когда-то тоже уже закрытого винного бара? — задается вопросом женщина.

Она иронизирует над тем, что департаменту финансовых расследований и Следственному комитету постоянно приходится расследовать все новые дела, из-за чего, судя по всему, работа и продвигается медленно, а для нее у этих структур не хватает людей.

— Им то надо заняться «Пресс-клубом», то экстремистами-музыкантами, айтишниками, экономистами, которые входят в состав Координационного совета, и конечно же у них очень много работы. Я немножко даже сопереживаю всем этим следователям, дознавателям, их профессиональной деградации, потому что они вынуждены по первой же команде «фас» бросаться и придумывать, и находить псевдодоказательства своим достаточно нелепым уголовным обвинениям.

По мнению Зеленковой, в Беларуси уже никто не задается вопросом, за что сидят люди, признанные политзаключенными, а власти больше не делают вид, что право в наше стране работает.

Она напомнила, что у некоторых политзаключенных за то время, что они находятся под стражей, родились дети: у блогера Эдуарда Пальчиса на прошлой неделе родилась дочь, а сама Надежда Зеленкова 2 декабря родила дочь Уршулю — второго ребенка в их с Александром семье. Зеленкова поблагодарила всех, кто поддерживает семьи политзаключенных и их самих, а также журналистов, которые освещают положение Александра Василевича и ситуацию в стране.

— У нас, тех, кто на свободе, нет других вариантов, кроме как повторять мантру Маши Колесниковой и долбить, долбить, долбить эту власть всеми законными способами.

Напомним, Александр Василевич, который владеет рекламным агентством Vondel/Hepta, сайтами kyky.org и The Village Беларусь, был задержан 27 августа и помещен в СИЗО № 1. В начале сентября бизнесмену было предъявлено обвинение по уголовному делу. Его адвокаты не сообщили в чем его суть, поскольку следователи взяли с них подписку о неразглашении. Такую же подписку дала и супруга Василевича Надежда Зеленкова, она тоже не может комментировать известные ей обстоятельства дела.

Летом Александра задерживали дважды. Первый раз — когда он пришел в КГБ подать ходатайство об изменении меры пресечения Виктору Бабарико. Тогда поход в государственное учреждение закончился судом, Василевичу дали 14 суток за то, что он якобы «активно участвовал в несанкционированном митинге» и кричал: «Свободу Бабарико!» Александр с протоколом не согласился, отбыл административный арест в изоляторе, вышел на свободу и снова был задержан. На этот раз в офис его рекламного агентства пришли сотрудники Департамента финансовых расследований КГК. Кроме этого, двое сотрудников в штатском приходили к теще Василевича «для беседы».

Позже к Александру была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и предъявлено обвинение. Бизнесмен владеет рекламным агентством Vondel/Hepta, сайтами kyky.org и The Village Беларусь. Его жена Надежда Зеленкова владеет собственным бизнесом (интерактивное агентство Red Graphic).

 
Теги: Новости
 
 
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Как сообщила супруга бизнесмена, признанного политзаключенным, он останется в заключении еще как минимум на два месяца.
 
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