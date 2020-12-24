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Католики, греко-католики и протестанты готовятся встретить Рождество Христово 

24.12.2020 16:31 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 24 декабря. Католики, греко-католики и протестанты готовятся встретить один из наиболее важных праздников христианства — Рождество Христово. 24 и 25 декабря во всех храмах этих конфессий пройдут праздничные богослужения.

25 декабря Рождество празднуют также восемь из 15 поместных православных церквей, признаваемых Вселенским патриархатом Константинополя: Албанская, Александрийская, Антиохийская, Болгарская, Элладская, Кипрская, Румынская и собственно Константинопольская. В Белорусском экзархате, входящем в состав Московского патриархата Русской православной церкви, Рождество празднуется 7 января (25 декабря по старому стилю).

В минском архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии пастерки в сочельник состоятся в 19.00 (на польском языке) и 21.00 (по-белорусски). Их проведет митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич, который вернулся на родину 24 декабря спустя почти четыре месяца после фактического изгнания.

В наиболее узнаваемом минском костеле — Святых Симеона и Елены (Красный костел) рождественские мессы пройдут в 20.00 и 00.00.

В костеле старейшего столичного католического прихода — Пресвятой Троицы (Святого Роха) на Золотой Горке — пастерка начнется в 21.00.

Телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24" будут транслировать рождественские богослужения из Могилева и Ватикана. В 21.45 начнется трансляция мессы из могилевского кафедрального костела Вознесения Пресвятой Девы Марии и Святого Станислава, которую возглавит викарий для Могилева и Могилевской области епископ Александр Яшевский. В 23.45 телеканалы начнут транслировать пастерку из ватиканской базилики Святого Петра, которую проведет папа римский Франциск.

Католицизм — вторая после православия христианская конфессия в стране по количеству верующих. По данным официального портала Римско-католического костела в Беларуси, почти 1,47 млн граждан (около 15% населения) являются католиками. Среди них примерно 10 тыс. греко-католиков.

Католический костел в Беларуси представлен Минско-Могилевской архидиоцезией и тремя диоцезиями — Гродненской, Витебской и Пинской, которые объединяют 486 приходов. В стране насчитывается около 500 католических священников, в том числе около 80 иностранных, а также около 450 монахов и монахинь.

Количество протестантов различных деноминаций в Беларуси оценивается, по разным данным, на уровне от 200 тысяч до 500 тысяч.


Захар Щербаков, БелаПАН.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Минск, 24 декабря. Католики, греко-католики и протестанты готовятся встретить один из наиболее важных праздников христианства — Рождество Христово. 24 и 25 декабря...
 
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