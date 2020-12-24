Святки в Музее белорусского народного искусства в Раубичах

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Накануне праздника Рождества Христова древние традиции Святок вспоминали в Музее белорусского народного искусства в Раубичах. Сотрудники музея и артисты фольклорного коллектива "Бараўлянская крынічка" пригласили на предрождественский ужин в этническом стиле. Гости праздника воссоздали все этапы колядования: от вождения козы, гуляния с ряжеными до девичьего гадания и песен с плясками. Импровизированный показ можно было не только увидеть, но и к нему можно было присоединиться всем присутствующим.

"Святки в музее" продолжились угощением. За блинами и чаем можно было посмотреть вертеп. Гостям праздника дали несколько мастер-классов по изготовлению новогодней игрушки из соломки и по древнему искусству вышиванки. Кстати, этим ажурным узорам ручной работы в музее посвятили целую выставку.