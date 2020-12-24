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В Витебске сотрудники ГАИ нашли потерявшегося ребенка
24.12.2020 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня утром в Витебске искали 7-летнюю девочку, мама которой увидела, как дочь случайно забежала в маршрутное такси и уехала одна. Женщина даже не успела запомнить его номер, но на помощь подоспели госавтоинспекторы. На память о благополучно разрешившейся ситуации сотрудники ГАИ подарили девочке фликер.
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Сегодня утром в Витебске искали 7-летнюю девочку, мама которой увидела, как дочь случайно забежала в маршрутное такси и уехала одна. Женщина даже не успела...
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