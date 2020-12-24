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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Дед Мороз встречает гостей в столичном парке Горького Гостей уже встречает и Дед Мороз в столичном парке имени Горького. Усадьба главного новогоднего волшебника здесь открыта ежедневно с 10 часов утра до половины ...

Гостей уже встречает и Дед Мороз в столичном парке имени Горького. Усадьба главного новогоднего волшебника здесь открыта ежедневно с 10 часов утра до половины седьмого вечера. На аудиенцию с Дедом Морозом уже записались 300 семей. В этом году Дед Мороз записывает и видеопоздравления. А встретиться с ним вживую в парке Горького можно до 7 января.