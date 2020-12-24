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Дед Мороз встречает гостей в столичном парке Горького
24.12.2020 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTГостей уже встречает и Дед Мороз в столичном парке имени Горького. Усадьба главного новогоднего волшебника здесь открыта ежедневно с 10 часов утра до половины седьмого вечера. На аудиенцию с Дедом Морозом уже записались 300 семей. В этом году Дед Мороз записывает и видеопоздравления. А встретиться с ним вживую в парке Горького можно до 7 января.
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Гостей уже встречает и Дед Мороз в столичном парке имени Горького. Усадьба главного новогоднего волшебника здесь открыта ежедневно с 10 часов утра до половины ...
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