Заявление Совета Республики Национального собрания Беларуси

Источник материала: БT

Принятие в США законопроекта по Беларуси создает угрозу международной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента.

"Американские законодатели, прикрываясь отстаиванием прав человека, пытаются оказать прямое давление на белорусские власти в ситуации, когда в самих Соединенных Штатах до сих пор не прекращаются ожесточенные споры относительно итогов прошедших президентских выборов. Провозглашая собственную монополию на правду, они не желают разобраться в происходящих в нашей стране событиях и услышать белорусских парламентариев - голос правды".

Также в заявлении отмечается, что мировое сообщество безоговорочно признало Беларусь - суверенное, стабильное и экономически развитое государство - серьезным донором региональной безопасности.



"Американским законодателям, проявляющим "отеческое радение" о белорусском народе, следует уделить внимание проблемам собственных избирателей, особенно в условиях нарастающей пандемии COVID-19, защите свободы СМИ и свободы выражения мнений в стране и в своих избирательных округах. Принятие антибелорусского законопроекта создает угрозу международному миру и безопасности".