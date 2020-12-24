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Новогодний автопробег по детским социальным учреждениям Минской области

24.12.2020 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Подарить тепло и новогоднее настроение детям. В Минской области сегодня стартовал 3-дневной благотворительный автопробег. Его участники посетят социальные детские учреждения центрального региона. Волонтеры "Марафона добра" в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек побывали в Руденской вспомогательной школе-интернате. Вручили детям сладкие подарки, игрушки и сертификаты на приобретение спортивного инвентаря и школьных принадлежностей. Еще одной остановкой сегодняшнего благотворительного автопробега стал Червень. Щедрые волшебники с подарками посетили дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психо-физического развития. Маршрут следующих двух дней пройдет через Городею, Копыль, Молодечно и Вилейку.

 
 
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Подарить тепло и новогоднее настроение детям. В Минской области сегодня стартовал 3-дневной благотворительный автопробег. Его участники посетят социальные...
 
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