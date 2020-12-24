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Новое жилье для работников БелАЗа

24.12.2020 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Когда свои новые метры - счастье в квадрате. У работников Белорусского автомобильного завода сегодня новоселье. На карте города машиностроителей Жодино теперь на один многоэтажный дом больше. Ключи от квартир в торжественной обстановке здесь получили 56 семей - работников БелАЗа, из которых 26 - многодетные. Здание возвели менее чем за год. В доме все с акцентом на комфорт, а во дворе игровые площадки для детей, а также занятий спортом. Кстати, сами тренажеры собственного заводского производства. За последние 6 лет свои жилищные условия улучшили почти 600 семей, работников БелАЗа.

 
 
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Когда свои новые метры - счастье в квадрате. У работников Белорусского автомобильного завода сегодня новоселье. На карте города машиностроителей Жодино теперь на...
 
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