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Приговор за подкуп потерпевших в деле серых риелторов

24.12.2020 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня суд Фрунзенского района столицы вынес приговор по делу двух минчан, которые хотели помочь своему другу, а в итоге сами оказались на скамье подсудимых. Речь идет о подкупе потерпевшей, которая проходила по делу серых риелторов. Группа молодых людей обвинялась в аферах с недвижимостью. Чтобы повлиять на решение суда, двое товарищей одного из обвиняемых пообещали потерпевшей 5 тысяч долларов. Передали 1700 рублей, а остальное, сказали, отдадут после решения суда. Но план провалился, и в итоге молодые люди сами стали фигурантами уголовного дела о подкупе свидетелей. 

Алина Касьянчик, помощник прокурора Фрунзенского района г. Минска"Суд согласился с предложенной квалификацией действий обвиняемых и назначил наказание каждому в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 3 года. Приговор суда не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в 10-дневный срок со дня его провозглашения".

Что касается уголовного дела серых риелторов, то 8 декабря приговор вступил в законную силу. Обвиняемым были назначены сроки лишения свободы от 5 до 13 лет.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня суд Фрунзенского района столицы вынес приговор по делу двух минчан, которые хотели помочь своему другу, а в итоге сами оказались на скамье подсудимых. Речь...
 
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