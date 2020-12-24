Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Приговор за подкуп потерпевших в деле серых риелторов Сегодня суд Фрунзенского района столицы вынес приговор по делу двух минчан, которые хотели помочь своему другу, а в итоге сами оказались на скамье подсудимых. Речь...

Сегодня суд Фрунзенского района столицы вынес приговор по делу двух минчан, которые хотели помочь своему другу, а в итоге сами оказались на скамье подсудимых. Речь идет о подкупе потерпевшей, которая проходила по делу серых риелторов. Группа молодых людей обвинялась в аферах с недвижимостью. Чтобы повлиять на решение суда, двое товарищей одного из обвиняемых пообещали потерпевшей 5 тысяч долларов. Передали 1700 рублей, а остальное, сказали, отдадут после решения суда. Но план провалился, и в итоге молодые люди сами стали фигурантами уголовного дела о подкупе свидетелей.Что касается уголовного дела серых риелторов, то 8 декабря приговор вступил в законную силу. Обвиняемым были назначены сроки лишения свободы от 5 до 13 лет.