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Главная елка страны во Дворце Республики
24.12.2020 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Самое долгожданное событие - праздник добра для наших детей - Главная елка страны! Во Дворце Республики сегодня в разнобой звучат детские голоса. Ребята приехали на праздник со всей страны. Настроение создают сказочные персонажи, конкурсы и викторины и, конечно, именно здесь заводят новых друзей. Для детей это большая мечта - попасть в Минск на Главную елку. Гости праздника - не только те, кто остался без родительского внимания и нуждается в заботе, но также ребята, которые побеждают на олимпиадах, конкурсах и в спортивных состязаниях. Главную елку еще называют президентской. По традиции поздравить ребят приезжает глава государства. Под впечатлением атмосферы волшебства юное поколение белорусов сегодня охотно рассказывает о сокровенном и своих желаниях. Судя по их количеству, взрослым предстоит немало работы.
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Самое долгожданное событие - праздник добра для наших детей - Главная елка страны! Во Дворце Республики сегодня в разнобой звучат детские голоса. Ребята приехали на...
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