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Главная елка страны во Дворце Республики

24.12.2020 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Самое долгожданное событие - праздник добра для наших детей - Главная елка страны! Во Дворце Республики сегодня в разнобой звучат детские голоса. Ребята приехали на праздник со всей страны. Настроение создают сказочные персонажи, конкурсы и викторины и, конечно, именно здесь заводят новых друзей. Для детей это большая мечта - попасть в Минск на Главную елку. Гости праздника - не только те, кто остался без родительского внимания и нуждается в заботе, но также ребята, которые побеждают на олимпиадах, конкурсах и в спортивных состязаниях. Главную елку еще называют президентской. По традиции поздравить ребят приезжает глава государства. Под впечатлением атмосферы волшебства юное поколение белорусов сегодня охотно рассказывает о сокровенном и своих желаниях. Судя по их количеству, взрослым предстоит немало работы.

Главная елка страны - кульминация благотворительной акции "Наши дети". Вот уже 26 лет она объединяет тысячи людей, чтобы подарить веру и наполнить добром сердца юных белорусов, особенно тех, кто по разным причинам не имеет возможности все это получать каждый день от своих родителей. Именно с подачи Александра Лукашенко в Беларуси стало традицией в эти предновогодние дни всей страной включаться в марафон добрых дел. Праздника без подарков не бывает! Одним из них станет новогодняя сказка. Все гости Главной елки страны также получат сладкие гостинцы.

 
Теги: Минск
 
 
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Самое долгожданное событие - праздник добра для наших детей - Главная елка страны! Во Дворце Республики сегодня в разнобой звучат детские голоса. Ребята приехали на...
 
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