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В Беларуси снова разрешили продажу пиротехники
24.12.2020 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Беларуси снова разрешили продажу некоторых пиротехнических изделий первого класса опасности. Это бенгальские огни, хлопушки и свечи для торта. Такая пиротехника разрешена как для розничной, так и для оптовой торговли. Также стала возможна реализация технической пиротехники специализированным организациям - в списке 45 компаний. А вот продажа фейерверков и петард по-прежнему остается под запретом. Напомним, в августе правительство запретило торговлю всей пиротехникой.
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В Беларуси снова разрешили продажу некоторых пиротехнических изделий первого класса опасности. Это бенгальские огни, хлопушки и свечи для торта. Такая...
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