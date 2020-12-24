В Беларуси снова разрешили продажу пиротехники

Источник материала: БT

В Беларуси снова разрешили продажу некоторых пиротехнических изделий первого класса опасности. Это бенгальские огни, хлопушки и свечи для торта. Такая пиротехника разрешена как для розничной, так и для оптовой торговли. Также стала возможна реализация технической пиротехники специализированным организациям - в списке 45 компаний. А вот продажа фейерверков и петард по-прежнему остается под запретом. Напомним, в августе правительство запретило торговлю всей пиротехникой.