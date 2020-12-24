Под звездным небом и с Дедом Морозом за рулем. Посмотрите, какие новогодние автобусы ездят в Гомеле

Источник материала: Tut.by

В Гомеле по маршруту № 17 Медгородок — микрорайон Кленковский ездят необычные автобусы — в «образах» Деда Мороза и Снегурочки. Идея праздничного декора принадлежит автобусному парку № 6, сообщают «Гомельские ведомости».





Изнутри салоны украшает новогодняя иллюминация, а праздничное настроение гомельчанам поднимают кондукторы и водители, которые также одеты в костюмы главных новогодних персонажей. 25 и 31 декабря они будут раздавать пассажирам конфеты.





Раз в день маршруты «Деда Мороза» и «Снегурочки» пересекаются: увидеть встречу необычных автобусов можно в районе 17.00 на отрезке от центральной городской поликлиники до магазина АЛМИ.



