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Под звездным небом и с Дедом Морозом за рулем. Посмотрите, какие новогодние автобусы ездят в Гомеле
24.12.2020 16:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле по маршруту № 17 Медгородок — микрорайон Кленковский ездят необычные автобусы — в «образах» Деда Мороза и Снегурочки. Идея праздничного декора принадлежит автобусному парку № 6,
Изнутри салоны украшает новогодняя иллюминация, а праздничное настроение гомельчанам поднимают кондукторы и водители, которые также одеты в костюмы главных новогодних персонажей. 25 и 31 декабря они будут раздавать пассажирам конфеты.
Раз в день маршруты «Деда Мороза» и «Снегурочки» пересекаются: увидеть встречу необычных автобусов можно в районе 17.00 на отрезке от центральной городской поликлиники до магазина АЛМИ.
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Идея праздничного декора принадлежит автобусному парку № 6.
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