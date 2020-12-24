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Фотофакт: что Лукашенко подарил школьникам на елке во Дворце Республики

24.12.2020 16:55 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 дек – Sputnik. Участники президентской елки сегодня получили рюкзаки в цветах государственного флага, дети также делали селфи с Александром Лукашенко.

© Sputnik
Вот в таком рюкзаке был подарок, который вручали участникам президентской елки

В соцсетях дети выкладывают фото подарка. Внутри рюкзаков оказалась коробка с исторической игрой-пазлом, изготовленным из дерева. А также мешок со сладким презентом – шоколадные плитки и конфеты, карамельки и вафли весом в 2 килограмма. Весь набор –  исключительно белорусских производителей.

© Sputnik
В мешке со сладким презентом – шоколадные плитки и конфеты, карамельки и вафли весом в 2 килограмма

Встреча со школьниками – ежегодное событие в графике президента Беларуси накануне Нового года. В этот раз ее участниками стали 2,5 тысячи ребят. Дети также передали главе государства подарок к празднику – елочные игрушки, которые расписаны вручную, и панно с сюжетом новогодней ночи.

 
Теги: Минск
 
 
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Школьники уходили с новогоднего праздника с увесистыми рюкзаками и теперь делятся их содержимым в сетях.
 
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