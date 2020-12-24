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Кондрусевич вернулся в Беларусь, он проведет мессу в минском Архикафедральном костеле
24.12.2020 17:11 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич 24 декабря прибыл в Минск после четырех месяцев изгнания.
Об этом сообщил пресс-секретарь ККЕБ ксендз Юрий Санько агентству
Он рассказал, что католический иерарх намерен 24 декабря вечером провести рождественскую службу в минском Архикафедральном костеле.
Епископ Юрий Кособуцкий
«Я очень радуюсь, что буду молиться вместе с митрополитом», - написал епископ.
25 декабря митрополит Кондрусевич отслужит мессу в Красном костеле в 11:00 и 13:00.
В четверг, вернувшись на родину, архиепископ Тадеуш Кондрусевич сразу же отправился в Апостольскую нунциатуру в Минске, чтобы лично выразить благодарность за возвращение Папе Франциску и его представителям в нашей стране Апостольскому нунцию Анте Йозичу.
«В возрасте почти 75 лет я внезапно оказался в сложной ситуации, которую воспринимаю как еще одно переживание Промысла Божьего и как крест своей жизни.
Однако мир не без хороших людей. Сегодня я хочу выразить огромную благодарность всем, кто поддерживал меня и молился о скорейшем возвращении в это тяжелое время испытаний. А их было много: знакомые и чужие, верующие и неверующие, просто люди доброй воли.
Я благодарен многочисленным Конференциям католических епископов, отдельным священнослужителям, государственным и общественным деятелям мира за их усилия по скорейшему разрешению проблемы.
Не могу не вспомнить с благодарностью Церковь в Польше, которая не только молилась о моем намерении, но и подарила мне место, где я мог бы остановиться», -
История вопроса
Митрополит Минско-Могилевский, архиепископ Тадеуш Кондрусевич спустя два дня после президентских выборов в Беларуси, 11 августа,
31 августа пограничники без объяснения причин не впустили из Польши в Беларусь, несмотря на его белорусское гражданство.
В начале ноября Александр Лукашенко
Он до сих пор не мог вернуться в Беларусь и принял
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Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич 24 декабря прибыл в Минск после четырех месяцев изгнания.
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