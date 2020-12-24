Три года «химии» получил могилевчанин за оскорбление судей

Источник материала: Tut.by

Суд Могилевского района приговорил могилевчанина Володара Цурпанова к 3 годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа («химию»), сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна». Цурпанова признали виновным в оскорблении судьи — дважды.



Фото: телеграм-канал Mayday

Первое заседание по делу об оскорблении судьи прошло 23 декабря. Потерпевшие — судья суда Ленинского района Виктория Полякова и судья суда Октябрьского района Ольга Кравченко. Полякова попросила рассматривать дело без нее.

Полякова судила Цурпанова 2 сентября за мелкое хулиганство: он устроил скандал 1 сентября на линейке в СШ № 43. Цурпанов в какой-то момент вышел к крыльцу и потребовал от учителей, которые были членами участковых избирательных комиссий на президентских выборах, покаяться в фальсификации выборов и подписаться под требованием провести новые выборы.

Полякова вела процесс по онлайн-связи: Цурпанов был в изоляторе. Обвиняемый требовал вести процесс на белорусском языке, однако оказалось, что судья Михайлова недостаточно им владеет. Володар затребовал переводчика, однако судья отказала ему. Тогда Цурпанов произнес слова, которые судья посчитала оскорблением.

Судья Ольга Кравченко судила Цурпанова 14 октября за участие в мирной акции 17 августа. Она вынесла наказание в виде 15 суток ареста. Суд также проходил по онлайн-связи, так как Цурпанов был в изоляторе. С самого начала процесса Цурпанов резко потребовал от судьи Кравченко, чтобы она разговаривала с ним на белорусском языке и показала секретаря и жену в зале. После нескольких высказываний обвиняемого судья удалила Цурпанова с заседания, отключив интернет-связь.

С заседания об оскорблении судей Цурпанова также удалили, на оглашение приговора не пустили. На него дважды вызывали милицию. Судья Холодцов посчитал его действия неуважительными: Цурпанов отказался при допросе вставать за трибуну, «так как судья сидит», не отвечал на вопросы биографического характера, заявив, что вся информация есть в материалах дела.

Гособвинитель Виктория Черкас запросила для Володара Цурпанова 3 года «химии» с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Судья Холодцов такое решение и вынес.