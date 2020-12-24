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Балаба: Протестная активность осталась лишь в телеграм-каналах

24.12.2020 17:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Протестная активность сходит на нет, а участие в ней интересует лишь немногих белорусов. Такое мнение выразил командир столичного ОМОНа Дмитрий Балаба, общаясь с корреспондентом Sputnik Беларусь.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Дмитрий Балаба считает, что акции протеста пошли на спад, а интерес к ним сохраняется только у немногих подписчиков отдельных телеграм-каналов, причем, по его словам, сами эти ресурсы признают скорое прекращение протестов. Об этом он рассказал 24 декабря, в преддверии Нового года посетив вместе с главой МВД Беларуси Иваном Кубраковым учебно-педагогический комплекс в Радошковичах.

— Протестная активность осталась лишь в телеграм-каналах. Постоянно мониторим ситуацию в этом мессенджере: есть немногочисленное количество тех, кому интересны попытки выйти на улицу, — сказал Дмитрий Балаба.

Говоря про участников протестных акций, глава минского ОМОНа заявил, что каждому из них «будет воздано по заслугам в рамках белорусского законодательства».

 
 
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Командир столичного ОМОНа считает, что протесты в нашей стране пошли на спад, а участники несанкционированных акций получат по заслугам в рамках законодательства.
 
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