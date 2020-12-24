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Еще семь человек признаны политзаключенными в Беларуси

24.12.2020 17:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусские правозащитники признали политическими заключенными еще семь человек. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».


Фото: pixabay.com

Большая часть новых политзаключенных проходит по части 2 статьи 293 (Массовые беспорядки) Уголовного кодекса — по ней обвинения предъявлены Артему Мицуку, Александру Дроздову, Григорию Гунько, Давиду Збаранскому, Марку Антонову, Игорю Рудчику. Также политзаключенным признан Владислав Зеневич, которому вменяется в вину часть 1 статьи 342 (Групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок) Уголовного кодекса Беларуси.

Белорусские правозащитники еще раз отметили, что протестные акции в Беларуси носили стихийный характер и не имели организаторов, а были вызваны недоверием населения к официальным результатам президентских выборов и были мирными. По их мнению, действия протестующих не могут рассматриваться как массовые беспорядки, так как при этом не было поджогов, погромов, уничтожения имущества или вооруженного сопротивления, а отдельные случаи насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов следует рассматривать с учетом обстоятельств, в том числе и в контексте самозащиты от непропорциональных действий силовиков.

Они требуют незамедлительно освободить этих людей из-под стражи, прекратить их уголовное преследование, а также освободить всех политических заключенных и остановить политические репрессии в стране.

К заявлению, помимо «Весны», присоединились РОО «Правовая инициатива», Белорусский документационный центр, Центр правовой трансформации (Lawtrend), Белорусский Хельсинкский комитет, а также Офис по правам людей с инвалидностью.

Таким образом, по состоянию на 24 декабря в списке белорусских политзаключенных значатся 167 человек.

 
 
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Людям, признанным правозащитниками политзаключенными, предъявлены обвинения в массовых беспорядках и нарушении общественного порядка.
 
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