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Лукашенко отправил в отставку судью Верховного суда
24.12.2020 18:07 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 дек – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко подписал указ, которым предусмотрены кадровые перестановки в судейском корпусе, в том числе в Верховном суде, сообщили в пресс-службе главы государства.
© Sputnik Виктор Толочко
Так, указом Денис Валдайцев назначен председателем экономического суда Гродненской области, а от должности судьи Верховного суда освобожден Виталий Лаевский.
Вышел в отставку заместитель председателя и судья Минского областного суда Геннадий Клещенок, его место займет судья Марина Дунаева.
Документом также произведены назначения в ряде различных судов в регионах республики.
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Президентским указом также произведены кадровые перестановки в ряде различных судов в регионах республики.
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