Лукашенко отправил в отставку судью Верховного суда

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 дек – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко подписал указ, которым предусмотрены кадровые перестановки в судейском корпусе, в том числе в Верховном суде, сообщили в пресс-службе главы государства.

Так, указом Денис Валдайцев назначен председателем экономического суда Гродненской области, а от должности судьи Верховного суда освобожден Виталий Лаевский.

Вышел в отставку заместитель председателя и судья Минского областного суда Геннадий Клещенок, его место займет судья Марина Дунаева.

Документом также произведены назначения в ряде различных судов в регионах республики.

Читайте также: