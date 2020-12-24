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Лукашенко отправил в отставку судью Верховного суда

24.12.2020 18:07 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 дек – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко подписал указ, которым предусмотрены кадровые перестановки в судейском корпусе, в том числе в Верховном суде, сообщили в пресс-службе главы государства.

© Sputnik Виктор Толочко
Кадровые перестановки произошли в Следственном комитете

Так, указом Денис Валдайцев назначен председателем экономического суда Гродненской области, а от должности судьи Верховного суда освобожден Виталий Лаевский.

Вышел в отставку заместитель председателя и судья Минского областного суда Геннадий Клещенок, его место займет судья Марина Дунаева.

Документом также произведены назначения в ряде различных судов в регионах республики.

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Теги: Минск
 
 
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Президентским указом также произведены кадровые перестановки в ряде различных судов в регионах республики.
 
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