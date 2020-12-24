Задержанные сотрудники Пресс-клуба остаются под стражей. Их подозревают в уклонении от уплаты налогов

Источник материала: Tut.by

Задержанные сотрудники Пресс-клуба остаются под стражей. Такая мера пресечения избрана Генеральной прокуратурой. Об этом TUT.BY сообщил адвокат Антон Гашинский.



Фото с сайта press-club.by

Под стражей остаются создательница Пресс-клуба Юлия Слуцкая, программный директор Алла Шарко, финансовый директор Сергей Ольшевский, руководитель Академии Пресс-клуба Сергей Якупов, оператор Петр Слуцкий.

Они находятся в статусе подозреваемых по уголовному делу по части 2 статьи 243 УК (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

Сегодня всех задержанных допросили в Департаменте финансовых расследований КГК.

Как рассказал Антон Гашинский, в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Они будут находится в СИЗО.

— Далее уголовное дело должно быть передано в Следственный комитет, который в течение 10 дней решит вопрос о предъявлении обвинения.

Как ранее сообщала пресс-служба Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля, в отношении должностных лиц Пресс-клуба проводится проверка по фактам нарушений налогового законодательства.

22 декабря в офисе и дома у сотрудников Пресс-клуба прошли обыски или осмотры. В тот день задержали пять сотрудников организации, а также бывшую журналистку БТ Ксению Луцкину. Она также остается под стражей.