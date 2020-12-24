Католики в ожидании Рождества Христова

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Католики в предчувствии Божьего Рождения... Сегодня сочельник. Ему предшествовал период Адвента, который длился четыре недели. По традиции в это время верующие посещают предпраздничные богослужения и очищаются духовно. Правда, 2020-й изменил привычное расписание. Фактически во всех приходах встречи отменены из-за эпидемии. Католические служители выпустили декрет, где рекомендуют беречь свое здоровье. Предлагают провести рождественский ужин дома с семьей и присоединиться к Святой Мессе онлайн, а также через эфиры телеканалов "Беларусь 1" и "Беларусь 24" . Трансляция праздничного богослужения из могилевского кафедрального собора Успения Пресвятой Девы Марии. А за 15 минут до полуночи - богослужение в Ватикане с участием Папы Римского.