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Католики в ожидании Рождества Христова
24.12.2020 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Католики в предчувствии Божьего Рождения... Сегодня сочельник. Ему предшествовал период Адвента, который длился четыре недели. По традиции в это время верующие посещают предпраздничные богослужения и очищаются духовно. Правда, 2020-й изменил привычное расписание. Фактически во всех приходах встречи отменены из-за эпидемии. Католические служители выпустили декрет, где рекомендуют беречь свое здоровье. Предлагают провести рождественский ужин дома с семьей и присоединиться к Святой Мессе онлайн, а также через эфиры телеканалов
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Католики в предчувствии Божьего Рождения... Сегодня сочельник. Ему предшествовал период Адвента, который длился четыре недели. По традиции в это время верующие...
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