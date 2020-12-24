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Долгожданное событие - праздник добра для наших детей - Главная елка страны
24.12.2020 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня во Дворце Республики в разнобой звучали детские голоса: ребята приехали в Минск со всей страны. Среди гостей не только те, кто остался без родительского внимания и нуждается в заботе, но также победители олимпиад, конкурсов и спортивных состязаний. Настроение создавали сказочные персонажи, конкурсы и викторины и, конечно, именно здесь знакомятся с новыми друзьями. Атмосфера праздника - волшебная, и юное поколение охотно рассказывает о своих сокровенных желаниях. И судя по их количеству, нам, взрослым, предстоит немало работы.
Для детей это мечта - попасть в Минск на Главную елкуЕе еще называют президентской, ведь по традиции поздравить ребят приезжает глава государства. В эти светлые предпраздничные дни от Александра Лукашенко юным белорусам обязательно звучат теплые слова напутствия.
Президент: Люди, дарящие свою доброту и теплоту нуждающимся, стали образцом белорусской нацииИменно по инициативе Александра Лукашенко в Беларуси стало традицией в предновогодние дни всей страной включаться в марафон добрых дел, ведь праздника без подарков не бывает.
Селфи с президентомИ одним из них стала новогодняя сказка. Спектакль вместе с ребятами посмотрел и глава государства. А эти кадры сами за себя говорят о том, как искренни и непосредственны дети: без стеснения ребята стремились обнять Александра Лукашенко и сделать совместное фото на память, чтобы тут же отправить заветный кадр. Можно лишь предполагать, насколько неожиданно это было для их родных, близких и друзей.
Ребята президента с пустыми руками не отпустилиКаждый гость Главной елки получил сладкий подарок. Но и сами ребята президента с пустыми руками не отпустили - вот такую красоту сделали. Детский смех, улыбки и неподдельная радость от сюрпризов. Счастливые глаза ребят лишь доказывают значимость марафона добрых дел. Вот уже четверть века акция объединяет тысячи людей, чтобы подарить веру и наполнить добром сердца юных белорусов, особенно тех, кто по разным причинам не имеет возможности все это получать каждый день. Теперь они точно знают: чудеса действительно случаются! В нашей стране много добрых и отзывчивых людей, для которых чужих детей не бывает.
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Сегодня во Дворце Республики в разнобой звучали детские голоса: ребята приехали в Минск со всей страны. Среди гостей не только те, кто остался без родительского...
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