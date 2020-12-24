ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Долгожданное событие - праздник добра для наших детей - Главная елка страны

24.12.2020 18:43 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Сегодня во Дворце Республики в разнобой звучали детские голоса: ребята приехали в Минск со всей страны. Среди гостей не только те, кто остался без родительского внимания и нуждается в заботе, но также победители олимпиад, конкурсов и спортивных состязаний. Настроение создавали сказочные персонажи, конкурсы и викторины и, конечно, именно здесь знакомятся с новыми друзьями. Атмосфера праздника - волшебная, и юное поколение охотно рассказывает о своих сокровенных желаниях. И судя по их количеству, нам, взрослым, предстоит немало работы.

Для детей это мечта - попасть в Минск на Главную елку

Ее еще называют президентской, ведь по традиции поздравить ребят приезжает глава государства. В эти светлые предпраздничные дни от Александра Лукашенко юным белорусам обязательно звучат теплые слова напутствия. 

Президент: Люди, дарящие свою доброту и теплоту нуждающимся, стали образцом белорусской нации

Именно по инициативе Александра Лукашенко в Беларуси стало традицией в предновогодние дни всей страной включаться в марафон добрых дел, ведь праздника без подарков не бывает. 

Селфи с президентом

И одним из них стала новогодняя сказка. Спектакль вместе с ребятами посмотрел и глава государства. А эти кадры сами за себя говорят о том, как искренни и непосредственны дети: без стеснения ребята стремились обнять Александра Лукашенко и сделать совместное фото на память, чтобы тут же отправить заветный кадр. Можно лишь предполагать, насколько неожиданно это было для их родных, близких и друзей. 

Ребята президента с пустыми руками не отпустили 

Каждый гость Главной елки получил сладкий подарок. Но и сами ребята президента с пустыми руками не отпустили - вот такую красоту сделали. Детский смех, улыбки и неподдельная радость от сюрпризов. Счастливые глаза ребят лишь доказывают значимость марафона добрых дел. Вот уже четверть века акция объединяет тысячи людей, чтобы подарить веру и наполнить добром сердца юных белорусов, особенно тех, кто по разным причинам не имеет возможности все это получать каждый день. Теперь они точно знают: чудеса действительно случаются! В нашей стране много добрых и отзывчивых людей, для которых чужих детей не бывает.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня во Дворце Республики в разнобой звучали детские голоса: ребята приехали в Минск со всей страны. Среди гостей не только те, кто остался без родительского...
 
Новости дня
Новости общества
 
Заявление Совета Республики Национального собрания Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

23.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика