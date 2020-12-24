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Благотворительный марафон "Наши дети" в социально-педагогическом центре Полоцкого района

24.12.2020 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Праздничный переполох и в детском социальном приюте социально-педагогического центра Полоцкого района. Сегодня там елка, а значит - время загадывать желания. Вместе с малышами в новогодний хоровод стала Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова. Гостья поддержала благотворительный марафон "Наши дети". Каждый воспитанник получил сладкий подарок, а учебная комната приюта теперь будет оборудована мультибордом. 

Наталья Кочанова, Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Всегда рада тому, что в нашем государстве такое внимание уделяется детям. Это дети, которые Новый год, возможно, не будут отмечать дома в семейном кругу. Могут подарить радость те люди, которые работают с ними. Поэтому я низко кланяюсь людям, которые работают в таких социальных приютах, в детских интернатных учреждениях, да всем, кто работает с детьми. Потому что все эти дети наши. И я сегодня с радость здесь, в городе Полоцке, на своей малой родине, которую безмерно люблю. И, конечно, я была рада поздравить своих маленьких земляков с этим замечательным наступающим праздником". 

В детском социальном приюте социально-педагогического центра Полоцкого района сейчас 9 детей от четырех до восьми лет. Здесь они проведут полгода. Все это время педагоги и психологи центра работают не только с ребятами, но и с их родителями: помогают избавиться от вредных привычек, восстановить документы и даже найти работу. Словом, делают все, чтобы ребенок мог вернуться в родную семью.

 
 
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Праздничный переполох и в детском социальном приюте социально-педагогического центра Полоцкого района. Сегодня там елка, а значит - время загадывать желания....
 
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