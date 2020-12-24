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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Благотворительный марафон "Наши дети" в социально-педагогическом центре Полоцкого района Праздничный переполох и в детском социальном приюте социально-педагогического центра Полоцкого района. Сегодня там елка, а значит - время загадывать желания....

Праздничный переполох и в детском социальном приюте социально-педагогического центра Полоцкого района. Сегодня там елка, а значит - время загадывать желания. Вместе с малышами в новогодний хоровод стала Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова. Гостья поддержала благотворительный. Каждый воспитанник получил сладкий подарок, а учебная комната приюта теперь будет оборудована мультибордом.В детском социальном приюте социально-педагогического центра Полоцкого района сейчас 9 детей от четырех до восьми лет. Здесь они проведут полгода. Все это время педагоги и психологи центра работают не только с ребятами, но и с их родителями: помогают избавиться от вредных привычек, восстановить документы и даже найти работу. Словом, делают все, чтобы ребенок мог вернуться в родную семью.