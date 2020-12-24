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Управлением собственной безопасности Генпрокуратуры выявлен факт оскорбления прокурорского работника в интернете
24.12.2020 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Установлено, что в ноябре девушка разместила на своей странице в Instagram оскорбительное сообщение. Ей может грозить уголовная ответственность.
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Управлением собственной безопасности Генпрокуратуры выявлен факт оскорбления прокурорского работника в интернете
Установлено, что в ноябре девушка разместила на своей странице в Instagram оскорбительное сообщение. Ей может грозить уголовная ответственность.
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