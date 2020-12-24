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Балабу опять оскорбили. Задержан 19-летний житель Орши
24.12.2020 19:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
За оскорбление командира минского ОМОНа задержан 19-летний житель Орши. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Задержанный рассказал, что номер мобильного телефона Дмитрия Балабы нашел в телеграмм-канале. Сообщения главе ОМОНа писал в Viber, находясь в Литве, куда уехал после участия в протестах.
Недавно молодой человек вернулся домой. Тут его и задержали.
— Следователи дали правовую оценку действиям оршанца и возбудили уголовное дело за угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел. Сейчас фигурант проверяется на причастность к иным преступлениям, — сообщили в МВД.
Напомним, это не первый инцидент с участием главы минского ОМОНа. Полтора года «химии»
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Задержанный рассказал, что номер мобильного телефона Дмитрия Балабы нашел в телеграмм-канале. Сообщения главе ОМОНа писал в Viber, находясь в Литве, куда уехал после...
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