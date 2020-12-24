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Балабу опять оскорбили. Задержан 19-летний житель Орши

24.12.2020 19:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За оскорбление командира минского ОМОНа задержан 19-летний житель Орши. Об этом сообщает пресс-служба МВД.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Задержанный рассказал, что номер мобильного телефона Дмитрия Балабы нашел в телеграмм-канале. Сообщения главе ОМОНа писал в Viber, находясь в Литве, куда уехал после участия в протестах.

Недавно молодой человек вернулся домой. Тут его и задержали.

На видео, которое опубликовало в своем телеграм-канале МВД, парень говорит, что отправил послание Балабе после того как «насмотрелся в телеграм-канале, что происходит с мирными гражданами, как их избивают».

— Следователи дали правовую оценку действиям оршанца и возбудили уголовное дело за угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел. Сейчас фигурант проверяется на причастность к иным преступлениям, — сообщили в МВД.

Напомним, это не первый инцидент с участием главы минского ОМОНа. Полтора года «химии» получил 19-летний студент столичного вуза за надпись гелевой ручкой, которую Дмитрий Балаба счел оскорбительной. В гражданском иске он написал, что надписи нанесли ему нравственные страдания, нарушили его личные неимущественные права, в связи с чем он просил также возместить ему ущерб в виде тысячи рублей.

 
 
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Задержанный рассказал, что номер мобильного телефона Дмитрия Балабы нашел в телеграмм-канале. Сообщения главе ОМОНа писал в Viber, находясь в Литве, куда уехал после...
 
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