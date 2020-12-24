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В городе Свислочь 56 семей получили ключи от новых квартир

24.12.2020 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

И сегодня же семиэтажный дом для многодетных и нуждающихся в улучшении жилищных условий сдали  в эксплуатацию в городе Свислочь. В благоустроенные апартаменты с отделкой въедут 37 многодетных семей, а также семьи с инвалидами и семьи бывших сирот. Кроме того, в новом доме - 8 граждан из числа остро нуждающихся получат социальное жилье, а несколько квартир будут арендными. Благодаря господдержке каждому новоселу был предоставлен кредит.

Александр Версоцкий, председатель Свислочского райисполкома: "Забота о детях, о семьях - она остается в приоритете государства. Так было в 2020 году. Я, чтобы голословным не быть, хочу сказать тем семьям, которые воспитывают 3-х деток, государство погасит 95% кредитных ресурсов, выделяемых им на строительство жилья. А тех, кто воспитывает 4-х и более детей, - 100% оплата".

Инна Онисько, новосел, многодетная мать: "Для нас это много значит. Это очень большая поддержка государства. Школа, детский сад, магазинов много. Здесь близко все - в шаговой доступности, очень хорошо".

В городе Свислочь 56 семей получили ключи от новых квартир


Новый многоквартирный дом позволил сократить очередь граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. В следующем году в райцентре акцент будет на строительстве индивидуального жилья. 

 
 
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И сегодня же семиэтажный дом для многодетных и нуждающихся в улучшении жилищных условий сдали  в эксплуатацию в городе Свислочь. В благоустроенные апартаменты с...
 
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