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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В городе Свислочь 56 семей получили ключи от новых квартир И сегодня же семиэтажный дом для многодетных и нуждающихся в улучшении жилищных условий сдали в эксплуатацию в городе Свислочь. В благоустроенные апартаменты с...

И сегодня же семиэтажный дом для многодетных и нуждающихся в улучшении жилищных условий сдали в эксплуатацию в городе Свислочь. В благоустроенные апартаменты с отделкой въедут 37 многодетных семей, а также семьи с инвалидами и семьи бывших сирот. Кроме того, в новом доме - 8 граждан из числа остро нуждающихся получат социальное жилье, а несколько квартир будут арендными. Благодаря господдержке каждому новоселу был предоставлен кредит.Новый многоквартирный дом позволил сократить очередь граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. В следующем году в райцентре акцент будет на строительстве индивидуального жилья.