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В Беларуси утверждены тарифы ЖКХ для населения на 2021 год

24.12.2020 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Соответствующий указ глава государства подписал сегодня. Так, платежи в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении ими услуг  повысятся в пределах $5. Повышение тарифов произойдет в два этапа. С 1 января на $4,2 подорожают услуги по техобслуживанию и капремонту, газо-, электро- и водоснабжению, обслуживанию лифтов. А с 1 июня на $0,8 вырастут тарифы на отопление и подогрев воды.  

В условиях роста жилищно-коммунальных платежей будет продолжена работа по господдержке населения через предоставление безналичных жилищных субсидий. 

 
 
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Соответствующий указ глава государства подписал сегодня. Так, платежи в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном...
 
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