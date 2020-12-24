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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси утверждены тарифы ЖКХ для населения на 2021 год Соответствующий указ глава государства подписал сегодня. Так, платежи в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном...

Соответствующий указ глава государства подписал сегодня. Так, платежи в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении ими услуг повысятся в пределах $5. Повышение тарифов произойдет в два этапа. С 1 января на $4,2 подорожают услуги по техобслуживанию и капремонту, газо-, электро- и водоснабжению, обслуживанию лифтов. А с 1 июня на $0,8 вырастут тарифы на отопление и подогрев воды.В условиях роста жилищно-коммунальных платежей будет продолжена работа по господдержке населения через предоставление безналичных жилищных субсидий.